אחרי Bleue האלבום החדש שלה, התכוננתי למופע "צרפתי" אינטימי בצבעים כחולים. העובדה שהיא בחרה בהרכב 8 כלי מיתר ללא ריתם סקשן יצרה אף היא את הרושם, שקרן אן בחרה ערב כחול עמוק עדין וסולידי. היה כחול וגם עמוק וגם אינטימי, אבל לא רק. היו עוד צבעים. באורח פלא התברר שהספיקה לה החשמלית, כדי לגעת גם בפן הרוקי שלה. "כחול", האלבום השמיני של קרן אן אכן צבוע בצבעים עדינים, ממוקד מאוד בטון, בתכנים, באווירה המלנכולית ממוקם בסביבה מאוד אישית בהפקה אקוסטית קסומה של כלי מיתר.

ההופעה המצוינת שלה בשוני נפתחה בשני שירים מהאלבום. ההמשך פתח את המרחב המוזיקלי שלה לרוחב, לאורך ולעומק. התבסס על איזונים בין בין ניאו פולק לרוק, בין צרפתית לאנגלית, זו היתה קרן אן קרן אן אקלקטית Multi-language, multi-styles. Multi Talent. וכששלומי שבן הצטרף בחלק האחרון של הערב בפסנתר – קרו דברים בלעדיים להם כצמד. יצרו חיבורים נפלאים בין "פעם שירים" ל – The Cathedral כמו גם ביצוע בלוז אנרגתי של It Ain't No Crime. החיבור ביניהם נשמע טבעי, פורה מפרה.

קרן אן זיידל מגיחה מדי כמה שנים להבהיר כמה היא זמרת-יוצרת ליגת על. פעם היתה תחושה שהיא נותנת לך פחות כזמרת, הרבה יותר כמספרת סיפור במוסיקה. עכשיו היא נחשפת גם כזמרת מעולה שהופכת כל אחד מהשירים סרט קצר: עם אווירה וסיפור ותחושה של דרמה.

יש לה כל מה שכוכבת על זקוקה – בנוכחות הבימתית, בעומק הביצועים, ברוחב הרפרטואר. השפה היא רק אמצעי לתרגם מחשבות ורגישויות. כלומר – יש שירים שמבחינתה חייבים להיות מושרים באנגלית. יש שבצרפתית. שפה אינה מחסום. שפה יוצרת אווירה. שפה מייחדת את הסיפור. עוברת הכי טבעי ממצברוח למצברוח, מאווירה אירופאית אפרורית לפולק-רוק אמריקני (מה שמכנים כיום "ניאו-פולק"), שרה על הבינו-בינה, הרהורים והגיגים על אהבה ובדידות מתוך חדרה האינטימי. את Lay Your Head down היא שרה ברגש וברגישות, מלווה עצמה בחשמלית בצלילים שתואמים נפלא את הנרטיב.

קרן אן אינה גולשת לדראמות, לא רצה לפני השירים. היא מאוד מדויקת בפרשנות, הטווחים שלה משתנים, פעם קלה ואוורירית כמו ב"לא הולכת לשומקום", פעם מלנכולית, ולעיתים מסתורית וגם מחויכת. פעם היא קצת ג’וני מיצ’ל, פעם קצת שנסונית סטייל פרנסואז הרדי, פעם היא ניקו מה"וולווט אנדרגראונד". ומה שיפה שאין כאן סתירות, שהצבעים הרבים מסתדרים לתמונה אחת. לא כול-כך חשוב הסגנון שהיא בוחרת כמו התכנים, הפרשנות. זמרת שהיא כבר חברה קבועה במועדון האקסקלוסיבי של הסינגר-סונגרייטריות הגדולות, מהסוג של סוזן וגה, נורה ג'ונס. נ.ב. תאורה עשירה יפהפייה של מרטין עדין – רק חבל שהוא דילג עליה והשאיר אותה הרבה באפלה.

אורח: שלומי שבן

צילומים מרגלית חרסונסקי

Sous L'Eau

Nager La Nuit

Bleu

You're Gonna Get Love

Chelsea Burns

Jardin D'Hiver

Lay Your Head Down

Not Going Anywhere

You Have It All To Loose

La Mauvaise Fortune

In Your Back

Strange Weather

The Harder Ships

עם שלומי שבן

פעם שירים + The Cathedral

Sailor & Widow

מותק – Daddy

תרגיל בהתעוררות

It Ain't No Crime

Les Jours Heureux

————————

Le Fleuve Doux

All The Beautiful Girls

Life On Mars

Strange Weather

In Your Back

Not Going Anywhere

Lay Your Head Down

פעם שירים + The Cathedral עם שלומי שבן

גלריה

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin