מהשירים שיופים אינו ידוע, והם מתגלים לפתע ככוכב חדש בשמיים. "אנחנו צריכים להיות בדיוק כמו גשם שוטף/ אבל אני לא יכולה לזייף את זה/ לפעמים אני כמעט נוגעת בזה אבל הידיים שלי/ הן רועדות מדי", שרה קמה ורדי בעצב מאופק, בריגוש מעודן, בעידון מופתי. מילות אהבה על קצה האצבעות. השבירות, הטירוף, התשוקה משורטטים במנגינה עדינה קסומה, בהרמוניה שלוקחת אל אופק שאינו מוגדר בזמן, בעיבוד שמחזק את תחושת העל-זמניות, חובר למושא ההשתוקקות, לטון של ריגוש נוגה שאינו הופך להשתפכות דרמטית. מינונים מדויקים. לעיתים, יש מצב שאתה אומר לעצמך, אל תנסה לתאר את הקסם במילים. תקשיב. תן לו (לקסם) להלך עליך. המוסיקה הזו א-אופנתית, נוגעת נגיעות נוסטלגיות בשירי האהבה משנות החמישים, חוצה את הזמן, לקראת חיי נצח. קמה ורדי? – תרשמו. סינגל שני מאלבום חדש. מתאבן שהשאיר אותי מסוקרן נרגש לקראת המנה השלישית והאלבום (After LemonSun Blues) הממשמש ובא, ממש כמו האהבה.

We should be just like the pouring rain/ But i can't fake it/ At times i almost touch it but my hands

They get too shaky/ Any road the world would offer now -/ I know i have been taking

Too many wrong turns/ But i know where i'm going/ And it won’t – it won’t be long/ Any day now.

I do want to heal your aching heart/ Instead i keep on breaking -/ Is it me or have we grown apart?

Oh, i’ve been so mad lately/ Any road the world should offer now -/ I know i have been taking

Too many wrong turns/ But soon we’ll be home/ No it won’t – it won’t be long/ Any day now.

I wonder – can you take me as i am?/ As i may always be?/ And if i change – would our love be the same?

Oh, i've been so mad lately/ Any road the world should offer now -/ I know i have been taking

Too many wrong turns/ But soon we’ll be home/ No it won’t – it won’t be long/ Any day

Any Day Now - Kama Vardi

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: