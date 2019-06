פסהקול "רוקטמן" כאלבום בפני עצמו (לפני שצפיתי בסרט) גרם לי בתחילת ההאזנה רצון עז לחזור למקור של אלטון ג'ון. בהאזנה שניה – האוזן והנפש התאזנו במידה מסוימת על האסופה החדשה. השירים בביצוע הזמר הראשי טארון אגרטון (Taron Egerton) נועדו לספר את הסיפור, כך שהם אינם מסודרים בסדר כרונולוגי, מותאמים לפרשנות החדשה של המפיק והמלחין גילס מרטין, שעבד בשיתוף פעולה קונסטרוקטיבי עם יוצרי הסרט ועם אלטון. המטרה היא כמובן לקדם את הסיפור, יותר מאשר להציג קאברים אלמותיים לאלטון ג'ון. במקרים ומסוימים הם מושרים על ידי כמה דמויות. התחושה בשירים כמו “The Bitch Is Back” ו – “Saturday Nights Alright For Fighting” היא של מחזמר מברודוויי, משהו שיצר בי דחיה. יש כאן שיר “Thank You For All Your Loving" שגרם לי לחפש את הביצוע המקורי של אלטון.

טובות יותר הגרסאות של “Border Song”, ו – “Take Me To The Pilot”. הפרשנות של “Goodbye Yellow Brick Road” – הרבה יותר דרמטית מהמקור, מותאמת בעיבוד לסיפור של הסרט – כך שהשיר נשמע סוג של מונולג וידויי בעיבוד מחזמרי מפואר. גם “I’m Still Standing” קיבל פרשנות מיוחדת ע"י האטת והגברת קצב השיר, וגם כאן מותאם לקונטקסט של סיפור הסרט.

מוזיקלית יש כאן כמה גרסאות טובות שנותנות משמעות חדשה למילים. טרון אגרטון לקח את השירים לחלוטין למגרש שלו בלי ניסיון לדמות לאלטון או לחקותו. עכשיו צריך רק לראות את הסרט ולעשות התאמות.

Rocketman – Official Trailer

1 (The Bitch Is Back (Introduction

2 I Want Love

3 (Saturday Night’s Alright (For Fighting

4 Thank You For All Your Loving

5 Border Song

6 Rock & Roll Madonna – Interlude

7 Your Song

8 Amoreena

9 Crocodile Rock

10 Tiny Dancer

11 Take Me To The Pilot

12 Hercules

13 Don’t Go Breaking My Heart

14 Honky Cat

15 Pinball Wizard – Interlude

16 Rocket Man

17 Bennie and the Jets

18 Don’t Let The Sun Go Down – Interlude

19 Sorry Seems To Be The Hardest Word

20 Goodbye Yellow Brick Road

21 I’m Still Standing

22 I’m Gonna Love Me Again

Rocketman: Music From The Motion Picture

