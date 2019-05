אחרי ה"באסה סבבה" מגיע ה"ננה בננה". נטע ברזילי ממשיכה לדהור על שובל ההצלחה של האירוויזיון. אני מנסה לעלות על המסלול שלה, אבל נשאר מאחור. ברזילי רוצה להעביר מסר על נשים בעולם תעשייתי מאיים. יותר מהמסר נשאר פעלול הרגאטון עם המבטא המודגש המכוון אל מצעדי הדאנס. היא הולכת על שעטנז של מערבי ואפרו קריבי. NaNa BaNaNa I do what I wanna, היא שרה במבטא תואם, כדי לייצר את התבשיל המעורב של Jamaican Dancehall music.

האם ברזילי ממציאה משהו חדש או רק מעלה את עצמה על מפת להיטי הז'אנר? האם המוסיקה שלה היא אמנות מקורית או להיט המקדם את אותה בתעשיית הדאנס? אומר כך: ברזילי ממשיכה את המומנטום בתקווה להפוך להצלחת ענק, מכוונת בפיקחון מסחרי מהוקצע לרחבות המועדונים בעולם ולשיאי הצפיות באוריינטציה של מסר המוגש הכי מטורלל ומצועצע. כמו בקודם שלה – דיאלקט אפרו חובר ל EDM, עטוף ביטים וקצב בס. הגימיק מופק חזק, אבל השיר עבר לידי, השאיר אותי קר כקרח.

I was sitting all day long in my pajama/ Eating peanut butter jelly with my mama

Always fighting with myself just for the drama/ For the drama/ For the drama

I see pushi pushi people all around now/ But my belly belly’s telling me to run now

They keep asking me to shine just like the sun now/ Like the sun now

But I don’t wanna

Baby it’s so comfortable/ In my bubble I stay

Always running away/ Cuz baby it’s so comfortable

They keep calling my name/ I’m not hearing nothing

NaNa BaNaNa I do what I wanna

I keep picturing myself as if I’m rising/ And I’m Fanta Fanta Fanta fantasizing

Boy I take my time I’m not apologizing/ Clock goes ticki tack on my belly on my back

Baby it’s so comfortable/ In my bubble I stay'/ Always running away

Cuz baby it’s so comfortable/ They keep calling my name

I’m not hearing nothing/ Cuz baby its so comfortable

Baby it’s so comfortable

Don’t save me,/ If you see me sleeping don’t wake me

What you doing lately don’t ask me/ I know you think I’m wasting my time

Netta - Nana Banana

