השיר מבטא אדם מדופרס, שרוצה שהכל יהפוך שחור, כדי להביע את מצב רוחו. מיק ג'אגר מעולם לא גילה האם הייתה סיבה מסוימת לכתיבת השיר. מוות? "לא. זו אינה מחשבה כה מקורית. זוהי תחושה שמחלחלת לעיתים". ג'אגר ציין גם שזו הייתה תקופה של הרבה סמים, והשיר הזה ממסמל את מה שהוא קרא miserable psychedelia.

אחת הפרשנויות אכן מדברת על מוות של אהובה – "אני רואה את כל המכוניות בשחור", משפט ששולח אותך לשיירת הלוויה עם לימוזינות. וגם "פרחים ואהובה שלא יחזרו לעולם" וגם – "לא יכולתי לצפות שזה יקרה לך" – שמצביע על מוות פתאומי. את השחורה ל"I turn my head until my darkness goes" לקח מיק ג'אגר מ"יוליסס" של ג'יימס ג'ויס.

מוסיקלית, השיר נכתב איטי יותר, בסגנון שיר soul קונבנציונאלי. ביל ויימן החל להשתעשע עם האורגן במהלך החזרות על השיר וניסה מעין פרודיה בסגנון מוסיקת חתונות יהודית. צ'ארלי וואטס הצטרף בתופים באלתור משלו, כשהוא מחקה מקצב ריקוד ים תיכוני. התוצאה הזו הגיעה להקלטה כניגוד לתוכן הדפרסיבי של הטקסט. בריאן ג'ונס הוסיף לשיר צלילי סיטאר.

"רואה דלת אדומה ורציתי שיצבעו אותה בשחור/ אין עוד צבעים רק שחור/ רואה נערות חולפות בשמלות הקיץ/ מפנה ראשי עד שהחשיכה תעבוררואה שורת מכוניות כולן בצבע שחור/ עם פרחים ואהובתי, שניהם לא ישובו/ רואה אנשים מפנים מהר ראשם ומביטים רחוק/ כמו תינוק שנולד זה קורה כל יום

"מביט לתוכי ורואה שלבבי שחור/ רואה את דלתי האדומה היא חייבת להיצבע שחור/ אולי אז איעלם ולא אצטרך להתעמת עם המציאות/ קשה להתעמת כאשר כל עולמך שחור/ כשעולמך הירוק כבר לא ייהפך כחול/ לא יכולתי לצפות שזה יקרה לך/ אם הייתי מביט חזק אל תוך השמש השוקעת/ אהובתי היתה צוחקת איתי לפני עלות השחר



I see a red door and I want it painted black

No colors anymore, I want them to turn black/I see the girls walk by dressed in their summer clothes/I have to turn my head until my darkness goes

I see a line of cars and they're all painted black

With flowers and my love, both never to come back/I see people turn their heads and quickly look away/Like a newborn baby it just happens ev'ryday

I look inside myself and see my heart is black/

I see my red door and I must have it painted black/Maybe then I'll fade away and not have to face the facts

It's not easy facing up when your whole world is black

No more will my green sea go turn a deeper blue

I could not foresee this thing happening to you

If I look hard enough into the setting sun

My love will laugh with me before the morning comes

I see a red door and I want it painted black

No colors anymore I want them to turn black/I see the girls walk by dressed in their summer clothes

I have to turn my head until my darkness goes.

I want to see your face painted black, black as night, black as coal

Don't want to see the sun, flying high in the sky

I want to see it painted, painted, painted, painted black, yea

Writer/s: RICHARDS, KEITH / JAGGER, MICK

1966 מקום 1: בריטניה מקום 1: ארה"ב

האלבום: Aftermath

The Rolling Stones - Paint it black

