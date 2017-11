אני מוציא אדום לשירי מימון. אל תתווכחו איתי. אצלי אין ויכוחים. אדום זה אדום. אין מצב שאחליף לצהוב, גם אם משה פרץ וסאבלימינל יעשו סלטות באוויר, ישבו לי שעתיים על הראש וינסו לשכנע אותי במילים כמו בחייאת, יוסי, תעשה זאת רק בשבילי, רק פעם אחת – פליז, פליז פליז, אזכור לך את זה לעד". פשוט – אין מצב.

שירי מימון נכנעה פעמיים לשידולים האלה במקרים של אליחנה אליה, הזמרת הנורא "ישראלית" המצועצעת ששרה "ישועתי", ובעיני מימון נשמעה "איומה", כמו גם במקרה של אוראל רחמים מחולון, ששרה "אמא אם הייתי". לעברי לידר לא העזו פרץ וסאבלימינל לפנות כדי לשנות החלטה. על שירי מיימון הם לחצו כאילו המועמדות הנ"ל בנפשם. במקרה של אוראל רחמים הייתה לי תחושה שלמשה פרץ יש עניין אישי, שהיא תמשיך. מעולם בעבר לא ראיתי אותו במפגן התרפסות כזה. אין לי מושג מה הניע את מימון לשנות החלטות, למרות שלא אהבה את שני הביצועים, ואף נימקה את עצמה. מה קרה לה? האם מישהו לחש לה באוזניה, שזה לטובת התוכנית? האם ישנם כאן מניעים אחרים, שאינם ידועים לציבור? מצד שני, ואחזור על זה כמנטרה – מה כבר אפשר לדרוש מתוכנית ריאליטי.

אגב, אני מוציא גם צהובים לסאבלימינל ומשה פרץ. פרק מס 8 באקס פקטור ייחשב כגרוע שלהם באקס פקטור – בשיפוט לא מקצועי, מהסס ומתרפס, בהיסחפות, בתגובות תמוהות ומלאות סתירות. "את אחת משלנו" אמר סאבלימינל לאליחנה אליה, על הפגנת ה"ישראליות" שלה, הערה שממש אינה קשורה לשיפוט בתחרות מוסיקה. לאוראל רחמים – "זייפת אבל יש לך נשמה", אלא שגם כאן טעה. בשירה של אוראל לא היתה נשמה, כפי שאיבחן עברי לידר.

במקרה אחד של אן רוזן מקרית אונו (זו שאמא שלה התחרתה מולה) אמר סאבלימינל למתמודדת משהו כמו: "את מעצבנת אותי, כי אני לא יודע אם את יודעת למה באת לכאן". אחרי שאף אחד לא הבין פשר ההערה, שאלה אותו שירי מימון – "ומה דעתך על האודישן?" תשובתו של סאבלימינל הייתה – "מצוין". אוקיי – אז מה רצה סאבלימינל מחיינו? זו הפעם הראשונה שניתן היה לחוש שהאיש שופט ממניעים לא מקצועיים. משה פרץ נראה לא מפוקס, מחייך בצורה מוזרה, לוחץ על שירי מימון כפי שלא לחץ מעולם: "תעבירי אותה ואני אתפוס איתה שיחה קטנה", ביקש ממנה בעניין אוראל מחולון, כאילו מדובר בעניין אישי מאוד. "אני עושה את זה רק בשביל משה, נשבעת לכם, אמרה שירי. תארו לכם בית משפט עם שלושה שופטים. רגע לפני הקראת גזר הדין מנסה שופט אחד לשכנע את רעהו: אנא זכה את הנאשם בשבילי…

מפרק 8 רק זמרת אחת ראויה לאקס פקטור בגדול – רעות לוי מראש העין ששרה "הללויה" המוכר מאלישה קיז בגווניקול מרהיבים, בחלוקה נכונה של אנרגיות קוליות ורגשיות, בסגנון ששייך אך ורק לה. סטנדינג אוביישן מוצדקים.

אליחנה אליה – "ישועתי"

אוראל רחמים – "אמא אם הייתי"

אן רוזן – Just Give me A Reason

ויולטה רוזן – Young and Beautiful

מגיאור ביטון – "אבא גדול"

הילה מדוזה תרם – What's Up,

שמי חן בן אליהו – "בחורה תל-אביבית"

רעות לוי – הללויה

ג'ין דיפרטמנט – Why You Only Xall Me when you're high

רעות לוי אקס פקטור

דירוג: