השיר נפתח ב -“Bom, bom-bom, bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom”. ובהמשך יש טקסט כזה: מה שהוא רואה בריקוד שלה (היפי דאנס) , מה שהיא עושה לו (לקחה לו את כובע הבייסבול). היא מביאה לו את הוייב של קליפורניה. היא מגלמת כל מה שהוא אוהב. מעולם לא חווה אהבה כזו. ואההה!! טוב, אל תיקחו ללב ולריאות. כלומר: תרשו לי לא להתרגש מהטקסט הסינטתי הרזה. אלא מה: בז'אנר הבידורי הזה אל תחפשו חפירות. "אופנבך" הם כנראה התקליטנים הלוהטים ביותר שיצאו מצרפת מאז שדיוויד גואטה ומרטין סולוויג פרצו למיינסטרים בתחילת שנות ה -2000. "גן עדן" הוא תוצר תעשייתי מובהק בשיתוף פעולה בין בנימין אינגרוסו, נציג שבדיה לאירוויזיון 2018 וצמד ה- DJ הצרפתי "אופנבך" . מבחינת הבליינים – מה שמתחיל ב"פרייבט ג'אם" הופך גן עדן על הרחבות. הייתי אומר: דאנס מבעיר רחבות מאמריקה ועד היורודאנס ביטס. מסחרי-מסחרי, אבל פונקציונאלי – עושה את העבודה.

This shit’s a private jam

I see you walk in with the hippie dance

Your neon skirt pants

Are turning ugly into never land yeah

You smile and take my baseball cap

Oh I never ever had a love like that

You’re bringing along the California vibe

You’re impersonating everything I like

Oh no no no

Uhhhhhhh you give me butterflies

Uhhhhhhh you feel like paradise

uhhhhhh we should sneak away

I want you to be mon amour

We’re sipping’ Moscow mule|

you take the shots as if you’re bullet proof

you mention something about a room for two

oh honey I’d do everything for you

OFENBACH (FEAT. BENJAMIN INGROSSO) PARADISE

