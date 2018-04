איך מזינים את להבות הבלוז? תקשיבו לגיטרה של אנדי וואטס. השיר נקרא כשמו של אלבומו החדש – Blues On Fire. הקול – קולו של ג'ו לואיס ווקר, מי שהתארח לפחות פעמיים בישראל, מועמד לגראמי בשנת 2017. אנדי וואטס? נכון, זה הגיטריסט שהיה חלק מהרכבי הבלוז Foreign Angels ו – Blues Rebels. הבחור עלה לישראל לפני שלושים וכמה שנים, ומאז הוא מנסה להקים מפעל בלוז ייחודי, שמתבסס על מסורות סגנוניות, גם קלאסיקות, השפעות מסטיווי ריי ווהן (כן, כן, מגבעת הבוקרים שמזכירה אותו) ועד ג'ימי הנדריקס, ששניים משיריו נכנסו לאלבום החדש, המשלב בלוז, ריתם אנד בלוז, רוק ופסיכדליה.

שמונת הקטעים משקפים את האוריינטציה המוסיקלית של וואטס. הוא יכול היה להפוך את האלבום למפגן של גיטרת הגיבסון שלו, אבל וואטס העדיף לא ללכת על אלבום סולו וירטואוזי, אלא לתת לנגנים שאיתו לנגן ולאלתר, ויש מה לשמוע. קחו את אייל קליין בהמונד, את גרגורי ריבקין בחצוצרה באחד הקטעים היפים באלבום, בלדת בלוז רוויית אווירה – Riviera Paradise של סטיבי ריי ווהן. עדיין הגיטרה של וואטס היא "קול" משמעותי באלבום, המורכב ממינון של קטעים מקוריים וקאברים. את האלבום פותח Full Throttle שכתב וואטס בשהפעת להקות טקסס שנות השישים. זהו בלוז קצבי, אנרגתי עם סולו גיטרה ותזמור נשיפה מלהיב. ג'ו לואיס ווקר עושה עבודה נהדרת בקולו ב – Blues On Fire. השת"פ נשמע אורגני לחלוטין. Looking For Somebody הוא קאבר לשיר פסיכדלי של פיטר גרין, לשעבר פליטווד מאק, מענקי סצינת הבלוז הבריטי בשנות השישים, שכתב בפשטות: "I got a feeling, blues gonna be my only way/ Yeah, I got a feeling, blues gonna be my only way". כאן הופקד סולו השירה בקולו המחוספס של אילן הילל. סולו הגיטרה של וואטס מוסיף צליל אקספרסיבי נהדר כחלק מהעיבוד, שמביע את האש הפנימית של השיר.

I Got The Same Old Blues של ג'יי ג'יי קייל מגיע בהמשך. השיר נחשב קלאסיקה בבלוז (ביצועים מאריק קלפטון ועד ליאון ראסל). את סיפור "השמועה שמסתובבת בעיר" שר רוי יאנג. הגיטרות שמצטרפות של אנדי וואטס ורוני פיטרסון הופכות את השיר לבלוז דרמטי סוער. Voodoo Chill שיר רוק בלוז פסיכדלי המוכר מהביצוע המיתולוגי של גימ'י הנדריקס הוא חמש וחצי דקות של דיסטורשנים מלהיבים. דב המר, חוזר לימי הלהקה Blues Rebels. המשימה הקריטית יותר היא של וואטס, שצריך להיכנס למספר הגדול של נעלי הנדריקס. הוא מצליח לעשות יותר מכמה צעדים חזקים בנעליים שלו. Junkies Monkeys & Donkeys הוא שיר שכתבו דני שושן ורוב הקסלי ללהקת הצ'רצ'ילים משנות השישים העוסק באדם שמצר על העליבות אליה הגיע. דני שושן עצמו שר ונעזר בצלילי הגיטרה המייבבת של וואטס ובסולו קלידים יפהפה של אייל קליין. בסיום חוזרים להנדריקס ב – Who Knows, שנועד לג'אם אפשרי עם מיילס דיוויס, אבל לא התגשם בגלל מותו בטרם עת של הנדריקס.

תחברו את 8 הקטעים. מיטב המסורת, מיטב הנגנים, ביחד הם מבעירים מדורה קטנה ונעימה של בלוז, שבחלקים אחדים מתפתחת לתבערה גדולה.

שירים: Full Throttle, Blues On Fire, Looking For Somebody, Riviera Paradise, I Got The Same Old Blues, Voodoo Chill, Junkies Monkeys & Donkeys, Who Knows

