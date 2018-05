די היה בשני צלילים כדי להרים את קהל הבנות באזור הפרקט על הכיסאות. אנשי האבטחה האירו בפנסים עליהן, הזהירו שיוציאו החוצה. זה עזר לחצי שיר. נו, באמת, מה הם חושבים שבמופע של אנריקה איגלסיאס אפשר לשבת, ועוד בנות, שצווחות גם כשהן מצלמות אותו בסלולר.

אני מוכן להצהיר, כי כשמדובר בסופרסטאר כמו אנריקה איגלסיאס, יש לי נטייה לנטוש את עמדת המבקר ולטפס על כיסא. יש כאן משהו שהוא מעבר למוסיקה. הנושא המרכזי של הערב: פולחן האהבה הגדול בין הזמר ומעריצותיו עומד מעבר.

מה התחדש אצל אנריקה איגלסיאס מאז ההופעה האחרונה שלו כאן ביוני 2011? תשאלו את המעריצות שלו. הן אינן זקוקות לאנריקה חדש. גם אנריקה כנראה מבין שהוא אינו חייב להתחדש. ב"סקס אנד לאב" הפורמולה היא אותה פורמולה, והיא כנראה גם מה שעושה אותו למצליח בכל הזמנים בתחום הפופ הלטיני. מפעים הלבבות עם כל ה – Latin vibe.

להיכל מנורה הגיע עם אלבום עשירי. בלדות בספרדית, פופ באנגלית, להיטי דאנס שורפי רחבות. אל תתווכחו עם Bailando, כמו שלא תקחו ממנו את El Perdon, שלא לדבר על Hero. מוסיקלית, מדובר בסוג פשרה שבין פופ, האוז ודאנס, אבל מעבר לכך בגיל 39, אנריקה הוא שאומן עתיר ביטחון. משחק אותה לבוש לא פורמלי, טי שירט, ג'ינס, כובע בייסבול, מורח בלדות באינטימיות שמלצית. דוהר על הבמה כמו ילד קטן, עושה עיניים לקהל. מתחכך. נוגע. איגלסיאס יסכים, שסגנון מוסיקלי אינו הסיפור שלו. הוא מציג עצמו ככוכב של צמתים, שלא רק שפת המוסיקה היא שמחברת אותו לקהלים שונים, אלא שפת הגוף. אצל אנריקה אין גבולות. הוא עולה לשיר ולפלרטט. במה ארוכה לתוך הקהל. רוכן ומושיט יד לעבר ידיים מתחננות. צריכים לא רק כישרון מוסיקלי, אלא גם כל מיני שטיקים של במה כדי להמיס את המעריצים.

אבא חוליו איגלסיאס? יש לו זיכרון אחד מילדותו. לצורך כך יזמין אנריקה בחור בן 20 לבמה ישקה אותו אלכוהול כדי לשיר לו קאבר הכי נדוש כמוStand By Me

אנריקה חצוי בין מוסיקת מסיבות עתירת אלכוהול ובין געגועים לשירי אהבה לטיניים. תגידו שהכוונות שלו הן "מסחריות", לא אתווכח. מצד שני: מה כבר יש לדרוש ממנו? הוא אינו מעמיד לעצמו רף גבוה מדי מאשר הסלט הפופ-דאנס-לטיני בידורי ומזיז הזה, מופק לעילא, אבל חסר דמיון, יצירתיות ועומק. העיקר שיש לו את הכריזמה, מה שמכנים ה – mass appeal, הוא אינו צריך יותר מזה.

I'm A Freak, I Like How It Feels, Heartbeat, Bailando, Bells, Loco, Stand By Me, Be With You, Tired Of Being Sorry, Escape, Hero, Talking, El Perdon ,Bailando, I like It, Tonight

צילום: מרגלית חרסונסקי

וידיאו 1 – Stand By Me

גלריה

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin