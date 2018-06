מגזין רולינג סטון הגדיר את המפגש הזה bluesy drinking session – מפגש פסגה של שלושה גיבורי גיטרה מהגדולים בכל הזמנים קית' ריצ'ארדס וג'ף בק עם אחד מאחרוני ענקי הבלוז – באדי גאי. הוא שר על המשקאות שעושים לו את זה. במיוחד הקוניאק. אם מאדי ווטרס, איש הבלוז היה מצטרף, היו הולכים עשרה בקבוקים. מאדי ווטרס כבר אינו יכול להצטרף לגאי לבלוזי דרינקינג סאשן, אבל ישנם ג'ף בק וקית' ריצ'רדס, מי ששתו הרבה קוניאק בזמן שהבלוז חלחל לאצבעותיהם. "קוניאק" הוא הסינגל השלישי של גאיי מתוך אלבומו החדש – The Blues is Alive And Well, שבו משתתף גם מיק ג'אגר. גאי בן ה-81 הוא איש בלוז שמח, שממשיך את המסורת ברמות אנרגיה גבוהות. החיבור שלו לדור הנפילים של הגיטרה נשמע קולח וטבעי. לא מוציאים ישן מפני חדש, והישן הזה עדיין עובד ונשמע חבל"ז.

באדי גאי – ההופעה בקיסריה 2016

Buddy Guy feat. Jeff Beck & Keith Richards - Cognac

