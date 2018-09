ג'אז בבארבי, מעוז הרוק? נו טוב, בעבר קיימו במקום גם ערבי שירה בציבור. (כן, שרהל'ה שרון הופיעה בבארבי!). היה מעט דימיון בין שני הקהלים, אם כי בטוח שאין מדובר באותם הקהלים.

והנה, הביג בנד של אלי דג'יברי עושה הסטוריה. יוני רכטר, אחד האורחים, נשבע כי זו ההופעה הראשונה שלו בבארבי. מילים פשוטות: רכטר עם כל עברו העשיר מגיע למועדון הרוק בפעם הראשונה בחייו בזכות ג'אז.

הבטיחו אורחים, הפתעות. חגיגה. עמדו בהבטחות. היתה בבארבי חגיגת ג'אז, ששאול מזרחי, המייסד והבעלים יכניס לספר הזהב של המועדון. אלי דג'ברי, סקסופוניסט ענק, מי שניגן השמות הגדולים בעולם הג'אז, אגדות כמו הרבי הנקוק, רון קרטר, אל פוסטר, ניסה לדחוס מיטב המסורת של תזמורות הביג הבנד הגדולות (אלינגטון, בייסי) לשעתיים תוססות, לחבר נגנים, מוסיקאים וזמרים לביצועים – חלקם מפתיעים: יוני רכטר, ערן צור וגל דה פז העניקו פרשנויות ייחודיות ללהיטים של נינה סימון, פרנק סינטרה, ריי צ'ארלס ואחרים פלוס שירים מן הרפרטואר האישי שלהם בעיבודים חד פעמיים.

הפתעות: אלי דג'יברי מנגן בריטון סקסופון. ערן צור – באחת משעותיו היפות, שר מוחצן וצרוד I Put A Spell On You בנוסח טום ווייטס. יוני רכטר מפתיע בביצוע קולי חריג ל – Mess Around ריתם נ' בלוז רוקנרולי של ריי צ'ארלס. הביג בנד מאפשר לאנשי הפופ והרוק להנות מהפורמט. הם נהנו. ראית את זה על הפנים של רכטר ושל צור. חיבקו כל רגע על הבמה. נדמה לי שהם צריכים להודות לא רק לדג'יברי, אלא למעבדים של הערב , ובראשם – עודד מאיר, שניגן טרומבון.

הערב נפתח בביצוע של Ya Gotta Try המוכר מהתזמורת של באדי ריץ', וב- Manteca הג'אז האפרו קובני של דיזי גילספי. פתיחה ברמת ליגת על של הביג בנד. גל דה פז שרה Feeling Good של נינה סימון בקול אלט נמוך אפל ומלא הבעה, נתמכת בסווינג קולח של התזמורת, בקצב של הבריטון סקס של דג'יברי ובסולו של החצוצרן העילוי גריגורי ריבקין. דה פז זמרת מצוינת. לקראת סוף הערב היא חברה לתזמורת לביצוע של ביטחון ועוצמה ל – Crazy In Love של ביונסה.

ערן צור שר I've Got You under My Skin של סינטרה בביצוע לא הכי ג'אזי (בפרייזינג) אבל מספיק יצרי-תיאטרלי כדי להעניק ריענון לסטנדרט בעיבוד המוכר מהמקור. צור המשיך ב"קרבות תרנגולים" בעיבוד שהעניק לשיר פסקול נפלא של סרט מתח והביא אותו לשיאי התאטרליות היצרית.

"Fables of Faubus" הוא שיר שהולחן על ידי ענק הג'אז, הבסיסט והמלחין צ'רלס מינגוס. אחת היצירות הפוליטיות המפורסמות ביותר שלו, שיר שנכתב כמחאה ישירה נגד מושל ארקנסו, אורוואל פאובוס, אשר ב -1957 שלח את המשמר הלאומי כדי למנוע שילובם של תשעה נערים שחורים ב" ליטל רוק סנטרל היי סקול" במסגרת מגמת האינטגרציה שעברה על ארה"ב. הביג בנד החזיר לחיים את הקטע בביצוע יפהפה של חטיבת הנשיפה בסולואים של דג'יברי וריבקין. יוני רכטר שר Strawberry Fields של הביטלס, בחירה לא הכי מדויקת לערב של ביג בנד. לעומת זאת "גברת עם סלים" קיבל עיבוד ג'אזי יצירתי שלקח את השיר למקומות שהוא עוד לא ביקר בהם, כאשר גם רכטר בפסנתר משתלב יפה במרקם שנוצר. גל דה פז הוכיחה בשני סטנדרטים כי אינה רק זמרת של טכניקה. ערן צור נשען על כתפו של דג'יברי לדואט מינימליסטי של "תמונה אימפרסיוניסטית", והפעם באילתור לסקסופון טנור. גם כאן צור התלהב להתחבר לג'אז.

הזמרת הצעירה מעיין זיטנר התלהבה לשעתק את הסולו האלמותי המורכב של אלה פיצ'ג'ראלד ל – How High's The Moon. זה אמנם היה ביצוע וירטואזי, אלא שמעיין צריכה לשים דגש לא רק על וירטואוזיות ושאו-אופ, אלא גם על חיבור פנימי לשיר.

"מה עושות האיילות" נפתח בסולו קונטרבס מצוין של ברק מורי. העיבוד המורכב של ניב חרלם, תלמיד לשעבר של יוני רכטר, שלומד כיום בבוסטון, הפך את השיר יצירת ג'אז של ממש, כשרכטר מאלתר בפסנתר. השירה-מילים הגיעו רק לקראת סוף הביצוע. זו היתה דוגמא לפירוק והרכבה של שיר לצורך אינטרקציה מצוינת עם התזמורת הגדולה. Mess Around המלהיב ששר יוני רכטר חבר לשיר המסיים Hit The Road Jack בהשתתפות התזמורת וכל האורחים, כשערן צור מאמץ שוב את קולו טום ווייטס. הג'ק הזה היה פינאלה למופע ג'אז מהסוג, שעושה חשק לעוד. שיהיה בארבי, שיהיה בכל מקום אחר. ככה עושים ג'אז קומוניקטיבי.

נ.ב אם אינני טועה, זו הפעם הראשונה שראיתי תאורה יפהפיה ומשדרגת במופע ג'אז. בדרך כלל התאורה בג'אז סטנדרטית ומשעממת. הערב של דג'יברי ביג בנד הוא שיעור מאלף לא רק באיך מופע ג'אז צריך להישמע, אלא גם להיראות!

Ya Gotta Try – Instrumental, Manteca – Instrumental, Feeling Good – Gal De Paz, I've Got You under My Skin – Eran Tzur, Alisa/ Cock Fights – Eran Tzur, Fables And Faubus – Instrumental, Strawberry Fields – Yoni Rechter, Geveret Im Salim – Yoni Rechter, My Baby Just Cares For Me – Gal De Paz, It's Oh So – Quiet – Gal De Paz, Tmuna Impressionistit – Eran Tzur, How High's The Moon – Maayan, I Put A Spell On You – Eran Tzur, Ma Osot – Yoni Rechter, Mess Around – Yoni Rechter, Crazy In Love – Gal De Paz, Hit The Road Jack

נגנים: אלי דג'יברי – סקסופון בריטון, עופר שפירא – סקסופון אלט, יונתן כהן – סקסופון טנור, דניאל כהן – סקסופון, מורן בר און – טרומבון, עודד מאיר – טרומבון, עיבודים, אודי צ'ונסטקובסקי – טרומבון, גריגורי ריבקין – חצוצרה, יונתן ריבקין – פסנתר, ברק מורי – קונטרבס, אביב כהן – תופים

אורחים: ערן צור גל דה פז, יוני רכטר, מעין זיטמן

צילומים: מרגלית חרסונסקי

Manteca

גל דה פז – Feeling Good

Fables Of Faubus

יוני רכטר – "גברת עם סלים"

מעיין זיטמן – How High's The Moon

ערן צור – I Put A Spell On You

Hit The Road Jack

Degibri Big Band

גלריה

דירוג: