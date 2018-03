ג'ורג' עזרא (24) חוזר עם האלבום השני שלו "The Staying at Tamara", שלוש שנים אחרי Wanted On Voyage, שעשה פלטינה מרובעת, ונחשב אחד האלבומים הנמכרים ביותר בבריטניה בשנים האחרונות. הזמר-יוצר מהליגה של אד שירן וסם סמית', תיאר את השירים החדשים כשירים על "אסקפיזם, חלומות, חרדות ואהבה". בדיוק כמו Wanted On Voyage – האלבום החדש נכתב, ונוצר בהשראת מסעותיו של עזרא במחוזות שונים בבריטניה, וולס ובספרד (ברצלונה).

זה עדיין הבריטון מלא הנשמה שלו בשיר כמו Saviour, גם ב – Paradise, סיפור על שלבים המוקדמים של מערכת יחסים. השיר מלהיב במנגינה, בקצב, במעברים בגוונים הקוליים. Shotgun הוא עוד שיר שתופס אותך חזק. מי שהאזין לקודם שלו, יקבל הרבה מאותו הדבר. שירים של אופטימיות נעימה, במנגינות שחלקן עשויות מאותם חומרים שהופכים אלבום למכרה זהב. האופטימיות בולטת בשיר הפותח השיר הפותח ‘Happy Smiling People’ המציג אמירה על"חשיבת יתר" בתקופתנו. עזרא מציע מסר של זקיפות קומה ועמידות לב ( "היי אנשים מחייכים למדי, אנחנו בסדר ביחד"). ‘Hold My Girl’ הוא שיר באוריינטציה של פולק, המושרת במאופקות נפלאה. הטרובדור מרגיע את מי שאיתו, אחרי שחיכה שתספר לו על דאגותיה ועל כאבה. אין לה מה להפסיד, כי הוא בטוח שהוא יבין אותה, וזה יעזור לה להיות מאושרת יותר, כשהיא תהיה פתוחה לגבי כל דבר איתו. מי שמצפה מג'ורג' עזרא לאלבום אחר, לשינוי סגנון, למוסיקה אלטרנטיבית – טועה, הוא טוב בסוג השירים האלה, בשילוב של בגרות חדשה וקול עוצמתי שמביא את הסיפורים שלו יותר מאשר לאוזן.

1. Pretty Shining People

2. Don’t Matter Now

3. Get Away

4. Shotgun

5. Paradise

6. All My Love

7. Sugarcoat

8. Hold My Girl

9. (Saviour (ft. First Aid Kit

10. Only A Human

11. The Beautiful Dream

George Ezra – Paradise

George Ezra - Staying At Tamara's

דירוג: