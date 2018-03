למרות שהוא רק 25, הפסנתרן גיא מינטוס כבר מפתח חזון מוסיקלי של אמן בוגר מגילו. אני זוכר אותו מהופעת ההשקה של Offlines, אלבום שנוצר במשותף עם המוסיקאי הישראלי ינון מועלם (עוד, כלי הקשה) שחי בטורקיה ועם כמה מהמאסטרים הגדולים של המוסיקה הטורקית.

מינטוס הוא פסנתרן מחונן שמסובב גלובוס, נע בין ניו-יורק לתל-אביב, מפתח אוריינטציה קרוס קלטשר של מערב-מזרח, אבל במהות הוא פסנתרן ג'אז, כפי שהוא מציג את עצמו ואת שלישייתו ב"הבית שבין לבין" (A Home In Between)

זהו תקליטור טריו פסנתר עשיר. המוסיקה אקלקטית, מאופיינת בשלל השפעות – נגיעות קלאסיות ועממיות של פולק מזרח אירופאי, ומזרח תיכוני. הדבר הראשון שבולט במינטוס הוא הטווח הדינמי והמגע הבוגר שהוא מספק בנגינתו. מינטוס מספר סיפורים בצלילים תוך ניצול מכלול הצבעים והסגנונות שקיימים בו. הקטע "Our Journey Together" שפותח את האלבום בנוי סביב מנגינה עממית בקצב 3/4, הקטע מאפשר לו לנוע בין קטעים עדינים, בהשראה קלאסית, לצלילים עוצמתיים. שבע דקות שמעידות על טווח היכולות שלו.

השותפים המצוינים של מינטוס הם הבסיסט תמיר שמרלינג והמתופף פיליפ לם. שמרלינג משלב נגינה וירטואוזית עם רגישות למלודיה, חיונית מאוד למוסיקה של מינטוס כפי שניתן לשמוע בתרומה שלו במהלך הביצוע המדהים של השלישייה ל"Smile" של צ'רלי צ'פלין, שם בולטת ההתייחסות שלו למלודיה של השיר.

גם המתופף פיליפ לם Philippe Lemm חיוני מאוד לסגנון של מינטוס. גם בסווינג הג'אזי, גם ההיבטים הפולקלוריים של המוסיקה, בנגיעת הבוסה באלתור של "In the Moment" בו מתנהל דו שיח פורה בין הפסנתר לבס. תקשיבו לצליל ההקשה העשיר שהוא מספק בקטע הטורקי העממי הקצבי "Çoban Sirto".

למרות הגיוון במוסיקה, היא נשמעת בסופו של דבר מכלול משולב מהודק: מינטוס כבר פיתח צליל משלו, ההשפעות העממיות הן חלק בלתי נפרד מהאוריינטציה מבוססת ג'אז או המוסיקה הקלאסית. מילים פשוטות: יש להאזין למוסיקה של האלבום כמכלול של טריו פסנתר מעולה שבו מתקיימת אינטרקציה מופתית בין פסנתרן ומוסיקאי יצירתי מדרגה ראשונה ובין השנים שמנגנים לצידו.

רשימת קטעים: Our Journey Together; Mibifnim; Background Music; Zeybekiko for the Brave; In the Moment; Smile; Desert Song; Taksim; Çoban Sirto; My Ideal.

הרכב: Guy Mintus: piano; Tamir Shmerling: bass; Philippe Lemm: drums.

Guy Mintus Trio - A Home In Between

