טוני בנט בן 92 אינו נח. מצד שני אחרי השתפי"ים עם איימי ווינהאוס, ליידי גאגא, אולי הוא זקוק למנוחה עם דיאנה קראל. אם גאגא היתה אולם נשפים, דיאנה קראל היא החדר האינטימי. הסוינג הנשי השפוי. לא יוצאת ממרחה המרון האישי. הם הופיעו יחד לראשונה בפסטיבל הג'אז של מונטריאול בשנת 1999, כאשר טוני ביקש את דיאנה לנגן פסנתק בקטע האהוב עליו "הם לא יכולים לקחת את זה ממני" של גרשווין. בהמשך נפגשו לאלבום הדואטים “Duets: An American Classic”.שם המשחק כרגיל – ג'אז סטנדרטס. שח גרשווין מספר השירים האמריקני הגדול. לקראל ולבנט סוף סוף יש את כל הבמה לעצמם, כלומר – אלבום שלם. יחד עם השלישייה – Bill Charlap Trio , (פסנתר-בס-תופים) הם חוזרים לקווי ג'אז סולידיים.

בגילו, וקיבלנו הוכחה לכך מהופעתו בהיכל התרבות בת"א, בנט לא איבד כמעט דבר מקולו. היכולת שלו לשיר יציב היא כמעט כישוף. קראל ממשיכה להוכיח את מהי שירת ג'אז מאופקת מיוחדת.משלימה את שותפה בסטנדרטים כמו "I Got Rhythm" , "S'Wonderfu ,"I've Got A Crush On You" ובמיוחד "Fascinating Rhythm" (צפו למטה) , שיר שבנט הקליט בתחילת את הקריירה שלו ב -1949 תחת השם הבדוי ג'ו בארי, והוא חוזר אליו 69 (!) שנה אחרי. עורכי גינס בטח יתנפלו על השיא הזה. פרט לשני סולואים, סגנון הדואט החם והפריך שלהם עובר לאורך האלבום מ – My One and Only ועד I’ve Got a Crush On You. כמו גרשווין, המוזיקה היפה של קראל ובנט ביא מהסוג שלעולם לא פג תוקפו. They're here to stay.

‘S Wonderful My One And Only (But Not For Me (Diana Krall solo Nice Work If You Can Get It Love Is Here To Stay I Got Rhythm Somebody Loves Me Do It Again I’ve Got A Crush On You Fascinating Rhythm They Can’t Take That Away From Me (Who Cares? (Tony Bennett solo

Diana Krall And Tony Bennett - Our Love Is Here To Stay

