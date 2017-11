דמי לובאטו חושפת את עצמה באלבום האולפן השישי, "תגיד לי שאתה אוהב אותי" המסתמן כפרויקט גלוי הלב ביותר שלה עד כה. ב"תגיד לי אתה אוהב אותי" לובאטו חושפת את פגיעותה, כשהיא מדגישה את הצורך במערכת יחסים בחייה כדי להגיע לאושר. הטון, ההבעה – Soul ממדרגה ראשונה שלה. כנ"ל – You Don’t Do It For Me Anymore.

ב"תגיד לי שאתה אוהב אותי", ב- “You Don’t Do It For Me Anymore” – היא נשמעת כמי שהשירים בוקעים מהבטן שלה. על אף שהבלדה (הנ"ל) יכולה להתפרש כשיר פרידה, דמי סיפרה בראיון לה כי השיר עוסק בהתאוששות שלה מסמים ואלכוהול. לובאטו מתמודדת "האני הישן" שלה, שנסב סביב ההתמכרות. נושא אחר: יחסי אב ובת בשיר .Daddy Issues. לובאטו מתייחסת להיעדר אב בחייה. התוצאה היא תסביך המאפיין נשים צעירות החוברות לגברים מבוגרים/ מחפשות דמות אב וסובלות התעללות במקרים מסוימים. לדמי אגב, היו יחסים לא טובים עם אביה הביולוגי, שנפטר ב-2015. היא התייחסה לכך בשירים שונים באלבומיה הקודמים. כאן תרגמה את רגשותיה לשיר ריתם נ' בלוז בעל מעברים סוערים. השירים Ruin The Friendship ו – Only Forever נינוחים יותר בהשוואה לשירים אחרים באלבום. דמי לובאטו מתייחסת כאן לסיומם של יחסים אפלטוניים עם חבר. Lonely הוא אחד השירים היותר מלנכוליים באלבום העוסק באהבה נכזבת. כאן היא משתפת את הראפר ליל ויין המוסיף את הגוון שלו לסיפור.

במקום לפזר להיט או שניים בין תריסר שירים, לובאטו מצאה את הכיוון שלה להישמע יחידה מלוכדת אחת של שירים וקול.

Sorry Not Sorry

2. Tell Me You Love Me

3. Sexy Dirty Love

4. You Don’t Do It For Me Anymore

5. Daddy Issues

6. Ruin The Friendship

7. Only Forever

8. Lonely

9. Cry Baby

10. Games

11. Concentrate

12. Hitchhiker

וידיאו – Sorry Not Sorry

