דן פונדק שר אהבה ושברונה בטון נינוח, מהסוג שגורם לך להשתתף בצער הנשבר-מתגעגע. פונדק מתרחק כמו מאש ממלודרמה ומדמעות. זה אינו אומר שהכאב דעך. מצטער שנתן לה לה ללכת. עכשיו – זוהי הבדידות, הימים שחולפים מהר. כמו בשירי שברון לב רבים, הוא תמה עם מי היא נמצאת עכשיו ואם הוא עדיין במחשבה. זה כשלעצמו עשוי לייצר געש רגשי.

"אז עכשיו אני צריך להקשיח/ אני לוחש למראה, זוכר איך זה הרגיש קודם/ אף פעם לא רציתי להיכנס לא רציתי את זה עד שסגרת את הדלת".

המהלך המלודי היפהפה מקדם את הנרטיב, הצליל האקוסטי תוחם את דן פונדק בשדות הפולק המסורתי ומעניק לשיר מרקם פריך. פונדק מצליח לשדר את הכאב ברכות כובשת, כשברקע הרמוניות נשיות שצובעות בשכבה נוגה. השריקה לקראת סיום היא חלק מההשלמה הכואבת עם מצבו. דן פונדק הוא ישראלי, שמבין כמו רבים, שסיפור אהבה ושברונה חייבים אנגלית, אחרת הוא עוד עלול להישמע כמו עוד התבכיינות מהז'אנר הים תיכוני. פונדק בורח מכאן לשדות אחרים, בהם הוא מתקרב מאוד לעצמו, שדות שעשויים להפריח עוד פרחים יפים מהסוג הזה.

I miss you mostly all the time.

I think I've made a big mistake to let you go cause I'm, I'm getting lonely by the day

and days are passing faster ever since you've gone away.

I miss you most the all the time.

So many things have changed around since you have changed your mind.

I'm wondering who you're with today

and if you're thinking about me ever since you've gone away.

So now I've got to toughen up

I whisper to the mirror, remember how it felt before,

I never wanted to get in I never wanted it until until you shut the door.

