מקום ראשון בבילבורד להרכב הפופ Erasure בז'אנר המוסיקה הקלאסית. World Beyond – "העולם מעבר" הוא עיבוד מחדש של Erasure וההרכב הקלאסי Echo Collective של האלבום World Be Gone, שיצא ב- 2017. World Beyond מציג שירה פריכה יותר ומארג צבעים מוסיקלי עשיר יותר – לעומת World Be Gone תוך שמירה על הרוח של הגרסאות המקוריות.

אירייז'ר (Erasure) הם צמד סינתיפופ אנגלי, המורכב מהזמר וכותב השירים אנדי בל ומהיוצר ונגן הקלידים וינס קלארק. הם ייסדו את הצמד בלונדון, ונכנסו לסצינת המוסיקה ב -1985 עם סינגל הבכורה שלהם "מי צריך אהבה כזאת" "Who Needs Love Like That". לאחר יציאת הסינגל הרביעי שלהם, "לפעמים" "Sometimes", הפך הצמד לאחד המצליחים ביותר בעשור שבין 1980 עד אמצע 1990. אקו קולקטיב Echo Collective, הוא הרכב מוסיקאים פוסט-קלאסיים מבריסל.

(Just A Little Love (from World Beyond

