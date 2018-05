רוק מתקדם (קיצור "פרוג", המכונה לעיתים אמנות רוק, רוק קלאסי או רוק סימפוני) הוא ז'אנר רחב של מוסיקת רוק, שהתפתח בבריטניה ובארה"ב מאמצע ועד שנות ה -60 המאוחרות. הסגנון היה תולדה של להקות פסיכדליות, שנטשו מסורות פופ סטנדרטיות לטובת תזמורים מורכבים וטכניקות קומפוזיציה הקשורות עם מוסיקה ג'אז, פולק או מוסיקה קלאסית. אלמנטים נוספים שתרמו לאוריינטציה הרוק פרוגרסיבית: המילים הפכו פואטיות יותר, הסאונד הפך מורכב יותר, והמושג ART הפך חלק בלתי נפרד מטכנולוגיית ההקלטה באולפן. המוסיקה נועדה להאזנה נטו, לא לבידור וריקודים

הפרוג מבוסס על תרכובת של סגנונות, גישות וז'אנרים, מגמה יצירה שבין מסורת לאקלקטיות. בין סימני ההיכר של הז'אנר שהפכו כמעט סטריאוטיפים – אלבומים ארוכים, טקסטים של פנטזיה, מיומנויות טכניות חריגות. כאחד הסמנים הבולטים של בפרוג מציינים את החיבור של הרוק למוסיקה קלאסית, הגם שאמנים מעטים שילבו נושאים קלאסיים בייצירותיהם, ורק קומץ של להקות עשו שימוש מכוון במוסיקה הזו.

לפרוג היתה תקופה של שגשוג בשנים שבים 1970 ל-1976 אז החל לדעוך. יש רבים התולים את ירידתו של הפרוג בעליית הפאנק רוק , ויש שמייחסם זאת לכך שעולם הרוק – כולל המדיה – לא אהבה אות היומרה והיוהרה של יוצרי הפרוג. התפתחה אפילו עוינות כלפי הז'אנר שהובילה להתעלמות ממנו.

עם זאת הרכבים אחדים הגיעו להצלחה מסחרית גם בשנות ה -80 (אם כי עם שינויים לכיוון מוסיקה יותר קומפקטית) או חצו את הגבול לכיוון פופ סימפוני, רוק איצטדיונים או הגל החדש.

להקות מוקדמות שהציגו מגמות מתקדמות זכו להגדרות כ"פרוטו-פרוג", "סצנת קנטרברי", קבוצו משנה של להקות פרוג שהדגישו את השימוש בכלי נשיפה, שינויים אקורדיים מורכבים ואלתורים ארוכים. מדובר ברוק אוונגרדי avant-prog.

פרוג רוק ממשיך לחיות בין אם בהרכבים חדשים, בין אם ניסיון של להקות להחיות מותגי עבר בהרכבים שרובם מתבססים על מעט מהמייסדים ויותר על נגנים חדשים.

קינג קרימסון – החצרו של קרימסון קינג

1. In The Court Of The Crimson King (1969) – King Crimson

2. Close to the Edge (1972) – Yes

3. Brain Salad Surgery (1973) – Emerson, Lake & Palmer

4. Selling England by the Pound (1973) – Genesis

5. Dark Side of the Moon (1973) – Pink Floyd

6. Fragile (1972) – Yes

7. John Barleycorn Must Die (1970) – Traffic

8. For Girls Who Grow Plump in the Night (1973) – Caravan

9. Thick as a Brick (1972) – Jethro Tull

10. 2112 (1976) – Rush

11. Days of Future Passed (1967) – Moody Blues

12. Images & Words (1992) – Dream Theater

13. The Lamb Lies Down on Broadway (1974) – Genesis

14. Leftoverture (1976) – Kansas

15. Octopus (1972) – Gentle Giant

16. Emerson, Lake & Palmer (1970) – Emerson, Lake & Palmer

17. Pawn Hearts (1971) – Van der Graaf Generator

18. Tales From Topographic Oceans (1974) – Yes

19. Animals (1977) – Pink Floyd

20. Scenes from a Memory (1999) – Dream Theater

21. Space Revolver (2000) – The Flower Kings

22. Lateralus (2001) – Tool

23. We're Only in it For the Money (1968) – The Mothers of Invention

24. The Wall (1979) – Pink Floyd

25. Red (1974) – King Crimson

26. Autobahn (1974) – Kraftwerk

27. A Farewell to Kings (1977) – Rush

28. Script for a Jester's Tear (1983) – Marillion

29. Angel's Egg (1973) – Gong

30. Phaedra (1974) – Tangerine Dream

גלריה

