הו יום שני הארור שמביא את תחושה הרעה, ביום שלמחרת יום השבתון (א' אצל הנוצרים) המסמן תחילתו של שבוע. מהלהיטים הגדולים של "האמהות והאבות" שקדם ל"קליפורניה חולמת". ג'ון פיליפס John Phillips כתב, דני דוהרטי Denny Doherty שר סולו. דוהרטי חשב שזהו שיר בנלי חסר סיכוי, והופתע מאוד כשהוא הגיע במאי 1966 למקום הראשון המצעד הלהיטים האמריקני. גם מאמה קס Mama Cass ומישל פיליפס Michelle Phillips, זמרות הלהקה לא אהבו את השיר בעל הטקסט המעורפל משהו. השירה וההרמוניות של החבורה בניהולו של המוסיקאי מנהיג הלהקה ג'ון פיליפס הם שהפכו את השיר לאחד הבולטים ביותר בפופ של שנות השישים.

האמהות והאבות The Mamas & the Papas, להקת הפולק רוק האמריקנית המצליחה, פעלה בין השנים 1965-1968, חבריה התאחדו מחדש ב-1971. הוציאו חמישה אלבומים ושבעה עשר סינגלים. שלושה מחבריה כבר אינם בין החיים – ג'ון פיליפס נפטר ב-2001, מאמה קס ב-1974, דני דוהרטי ב-2007.

Monday, Monday

So good to me

Monday morning

It was all I hoped it would be

Oh, Monday morning

Monday morning couldn't guarantee

That Monday evening you would still

Be here with me

Monday, Monday

Can't trust that day

Monday, Monday

Sometimes it just turns out that way

Oh, Monday morning you gave me no warning

Of what was to be

Oh, Monday, Monday

How could you leave and not take me

Every other day

Every other day

The Mamas and the Papas Monday Monday

דירוג: