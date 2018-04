אומרים שבכול אהבה יש שחיקה . לי זה לא קרה עם Happiness is A Warm Gun. לי זה לא יקרה עם האלבום הלבן. דילן הוא המשורר החשוב של הרוק, האבנים המתגלגלות הן התגלמות להקת הרוק אנד רול המושלמת; הביטלס לפי האלבום הלבן הם המוצר המושלם והתוצאה של כל מה שרוקנרול ופופ הם. יותר משלושים שירים חדשים, רובם יצירות יפהפיות.הוא מכיל כמעט כל אלמנט של מוסיקה מערבית דרך מדיום הרוק אנד רול, יש טוענים – אלבום מושלם יותר מאשר Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band אלבום רוק כסדרה של הכלאות, סגנונות המשתנים ללא הרף ואופנות, (פולק, בלוז, נשמה, הודי, קלאסי, פסיכדלי, קאנטרי) לא רק אלבום עדכני, אלא זה חוזר אל הדריפטרס, אלביס פרסלי, ריצ'רד הקטן, באדי הולי, וכן הלאה. התגלמות היכולת להטמיע את האנרגיה והסגנון של כל המסורות המוסיקליות הללו. "רוק אנד רול" כמושג שאומר מעט ומכיל את המרובה. זה אולי הסוד המוסיקלי והמיסטי של המוסיקה הפופולארית. הביטלס יכלו להרשות לעצמם להיות אקלקטיים, לעשות שימוש בכל השפעה חיצונית או רעיון, כי היכולת המוסיקלית שלהם האישית / רוחנית / אמנותית היתה כה חזקה כך שהם הפכו כל שיר לייחודי. "חזרה לברית המועצות", השיר הראשון באלבום, הוא, דוגמה מושלמת לתיזה הזו. זה: זה לא רק חיקוי של הביץ בויז, אלא חיקוי של הביץ בויז שמחקים את צ 'אק ברי

איפה אנחנו? אחרי מסע הדי מאכזב אל ההמהארישי ההודי, הביטלס חוזרים ללונדון מלאים בחומרים מוסיקליים מכול סגנון – יש כאן שירים שהושפעו מהביקור בהודו והבילוי המשותף ליד השולחן של המהרישי. "Dear Prudence" הוא שיר על בחורה שהביטלס נפגשו בזמן שעשו מדיטציה בהודו. העיתונות חוגגת על התערערות היחסים בין חברי הלהקה (יוקו אונו מגיעה הרבה לאולפן) אבל אם יחסים מעורערים פירושם אלבום כפול כזה, אז מסתבר שהכישרון בכל זאת חזק יותר מכל עניינם אישיים. לנון את מקרטני היו אז בשיא היצירתיות. בין השירים היפים באלבום: "חזרה ליו.אס.אס.אר", "בלקברד", "הלטר סקלטר", "מהפכה 9", "האני פאיי", "ג’וליה". קשת ההשפעות עצומה: ב- Obladi Oblada הם משתמשים במנגינות ובקצב קליפסו. וזה לא רק הקליפסו, אלא סיתזה של רוק אנד רול וקליפסו עם בס חשמלי ותופים. מוסיקת פאן במלוא המשמעות של המושג.

Bungalow Bill דוגמא למופעי הילדים של יום שבת אחר הצהריים, הוא מחווה לחתול שחיפשו הביטלס במרקש, לצייד נמרים אמריקני שהיה מלווה באמו . "While My Guitar Gently Weeps" הוא אחד השירים הטובים ביותר של ג 'ורג' הריסון. זה שיר של גיטריסט על הגיטרה שלו, איך ולמה והוא מנגן. המוסיקה מחקה את הקו הליניארי והמתמשך של הגיטריסט המוביל. מעניין לציין כי השיר נפתח בפסנתר שמחקה את הצליל של גיטרה חשמלית. יש טענה כי הגיטריסט המוביל בקטע זה הוא אריק קלפטון, מכל מקום השיר נבנה השיר בצורה נפלאה כיצירה מוסיקלית של ממש.

פול מקרטני? אם נחוצה הוכחה נוספת לכישרון ההלחנה של פול מקרטני, אחד מכותבי השירים הפוריים והמקצועיים בזמננו, זה האלבום הזה הכולל הברקות כמו "Martha, My Dear. "Blackbird" "I Will".שמזכירים פסגות כמו "אתמול", "אלינור ריגבי", "גודיי סאנשיין". בשירים של מקרטני יש עוד כמה תכונות מופלאות – הפשטות והחסכון בכלי נגינה הופכים אותם נגישים ואוניברסאלייים. גם מי שלא כול כך אהב ביטלס, עם "האלבום הלבן" הוא יתקשה להתווכח.

Back In The USSR

Dear Prudence

Glass Onion

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Wild Honey Pie

The Continuing Story Of Bungalow Bill

While My Guitar Gently Weeps

Happiness Is A Warm Gun

Martha My Dear

I'm So Tired

Blackbird

Piggies

Rocky Raccoon

Don't Pass Me By

Why Don't We Do It In The Road?

I Will

Julia

Birthday

Yer Blues

Mother Nature's Son

Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey

Sexy Sadie

Helter Skelter

Long, Long, Long

Revolution 1

Honey Pie

Savoy Truffle

Cry Baby Cry

Revolution 9

Good Night

The Beatles The White Album

