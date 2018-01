הכוכב הבא לאירוויזיון עם נינט , שלב הדו-קרב המכריע

קרן פלס עדיין מתעסקת בשאלה "איך זה היה מתקבל באירוויזיון". גם אסף אמדורסקי חוטא במיני תרחישים "אירווזיוניים", שניהם ממש אינם מומחים לזוכים וזכיות באירוויזיונים, מהסיבה הפשוטה שאין מומחי כאלה.

במקום להתמקד בשיפוט לגופו של עניין, הם מנסים לראות בעיני רוחם את מי שייצגו את דגל ישראל. האם להזכיר להם, שאין עוד מתכונים מנצחים? לא סגנון, לא הפקה, לא גימיק מנצחים, אלא שיר שפונה למכנה המשותף הרחב ביותר. בשנה שעברה עשה זאת זמר צנוע מפורטוגל, בבלדה יפהפייה בלי שום טריקים ובטח ללא מתכון "אירוויזיוני".

מבחינה זו, שילובה של נינט טייב בשולחן השופטים כשופטת אורחת לשלב הדו-קרב המכריעה היה משב רוח רענן. היא העירה הערות ממוקדות למתמודדים, היא חשה נכון, שרינת בר עם כל ההתלהבות לעשות חאפלה שמחה – אינה מספיק משוחררת.

טבעי הוא שבן אל תבורי, שמגיע מהטודו בום וחגיגות האסקפיזם החלולות, ישתעמם מהאקספרימנט הנפלא של נטע ברזילי בגרסה שלה ל"היי מאמא" (הזכירה את ביורק) טוב שהייתה שם נינט כדי לומר לברזילי – "אני סומכת עלייך. את אמנית. אל תנסי לרצות את הקהל. קאבר טוב הוא קאבר שיוצר משהו חדש". למעשה – האני מאמין של נינט כזמרת יוצרת.

נינט נתנה כחול לרווית בטאשווילי על "הרבה ממך נשאר", אבל זיהתה שמשהו בשירה שלה הוא מנייריסטי וחוזר על עצמו (הסלסול המתבכיין הזה) אמדורסקי, לעומתה, לפתע מאמין כי לפעמים מניירה היא שעושה את הזמר, ואני מקווה שהוא אומר דברים שאכן הוא מאמין בהם. מניירה בדרך כלל עושה רע לזמר, כי הוא מקובע בתוכה ואינו יכול להשתחרר כדי לעשות אינטרפרטציה ראויה לשמה.

נינט נתנה לי לחוש מעט שפיות בחוסר האיזון של התוכנית, שמתכוונת למוסיקה, אבל עושה בעיקר בידור מטורלל המובל ע"י אסי עזר ורותם סלע, שכבר אינם יודעים מה לעשות עם עצמם כדי להתבלט מעל השאר וממשיכים בשטף של השתטויות בתמיכתם ובעידודם של יוצרי התוכנית. נדמה לי שנינט הבחינה בחוסר המקצועיות של הצמד השובב סטטיק ובן אל תבורי שתירצו תחילה את האדום לריקי בן ארי, ששרה נפלא Greatest Love Of All של ויטני יוסטון ב"אינו ממריא" (המריא גבוה מאוד – י.ח), אבל בהמשך שינו את הנימוק ל"לא מתאים לאירוויזיון". ושוב קיבלנו דוגמא לשופטים שנבחרו רק על פי פופולריותם, אבל אין להם מושג מקצועי במה שהם עושים.

יהונתן מרגי רוצה להיות ג'ייסון דרולו, .לפי "המומחים לאירוויזיון" יש לו את כל החבילה כדי לצאת לפורטוגל, אבל הכוריאוגרפיה והריקודים (גם ברייקדאנס) לא ממש עזרו לו לחשוף איכויות מקוריות כזמר. לעומת זאת "אקסום" המפסידים בדו-קרב עם מרגי נשמעים ונראים כבחירה ישראלית לתחרות הבינלאומית בגרסת הרגאטון ל"בא לשכונה בחור חדש", ולא רק משום שהם נמצאים על הגל הנכון.

רינת בר – "חביבי יעיני" מול ריקי בן ארי – Greatest Love Of All

יהונתן מרגי – Talk Dirty מול אקסום – "בא לשכונה בחור חדש"

טל מזרחי – Basket Case מול נטע ברזילי – Hey Mama

רווית בטאשווילי –"הרבה ממך נשאר" מול אופיר הרוש – "מנגינה"



