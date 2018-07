למה אני אוהב את אלאניס מוריסט? א. כי היא אותנטית. ב. כי היא יודעת להעביר בפשטות יפה את המאבקים בזרמי התודעה שלה. ג. היא אינה חוששת בהתנסויות מוסיקליות. ד. היא מאוד ישירה וכנה בטקסטים הכי אפלים שחושפים צפונות הנפש. איך שהשנים לא פגעו בחיוניות השירים שלה – Ironic, Thank You, Hand In Your Pocket, .Head Over Feet ת האזינו מטה

Celebrity From Havoc And Bright Lights 2012

השיר נוגע בריקנות של תרבות התהילה בעידן המודרני. מוריסט שרה: ":"אני קוף סקסי מקועקע שרוקד". לגרדיאן היא אמרה: "התהילה נהייתה מרגשת בשבילי בסוף שנות ה -90, מפני שבאמת היא עזרה לי לשרת היעוד שלי, התרוממות רוח, להיות מנהיגה ולקחת על עצמי את האחריות. התהילה הפכה לכלי נהדר, מצד שני שאני חייבת להציב גבולות ולסרב לאנשים היו כאלה שפרצו לחדרי במלון חיטטו במזוודה שלי, משכו את שערי וקפצים על המכונית שלי"

(Closer Than You Might Believe – Jagged Little Pill (Deluxe Edition

שיר מהסאשנים של הקלטות Jagged Little Pill שנכנס למהדורת הדלוקס של האלבום. מוריסט הסבירה את הסיפור מאחורי המנגינה: "השיר הזה היה על הקונפליקט שלי ביחסים שלי עם מישהו שהיה בגדר חבר ובין העובדה שהידידות הזו הפכה למשהו רומנטי", היא סיפרה. זה התחיל ברגע שכתבנו את השיר"

Empathy From Havoc And Bright Lights

אלבום האולפן השמיני של אלאניס מוריסט הוא האלבום הראשון שלה מאז שילדה את בנה הראשון, Ever Imre Morissette-Treadway. בעוד aהאמהות היא נושא, השירים שכתבה לאלבום מתייחסים לאלמנטים אחרים בחייה החדשים. – העמקת האינטימיות והעמקת המחויבות, "ולכן יש כאן הרבה ענין של ריפוי", היא הסבירה רפאתי הרבה פצעים מילדותי כמו התחושה הנוראה הזו של ניתוק מאלוהים או זה מזה או מעצמנו, זו תחושה חודרת, איומה ".

Guardian From Havoc And Bright Lights

השיר משקף איך מוריסט השתנתה מאז לידת ילדה Ever. "אני חושבת שזה באמת מראה איך התפקידים של ההורה /המלאך- קשורים", איך כוח פנימי מנחה לעשות הבחירות על האדם האהוב, בין אם זה עבור ילד, או חבר, האהבה והחסד האלה זמינים לכולם". הקליפ צולם בברלין, כמחווה ל"מלאכים בשמי ברלין" של וים ונדרס, סרט פנטזיה -רומנטי על מלאכים בו מוצגת מוריסט כמלאכית עם זוג נוצות לבנות גדולות המשקיפות על העיר.

Hand In My Pocket From Jagged Little Pill 1995

שירים רבים nvאלבום Jagged Little Pill הם באוריינטציה של Zen. השם היפני של ענף מהבודהיזם. הזן מציע לאדם להתבונן בעולם סביבו תוך תשומת לב ללא שיפוטיות.

השיר מראה את אלאניס רגועה ונינוחה בעולם מוטרף, כל זאת תוך יציאה נגד קונפורמיות.

Hands Clean From Under Rug Swept 2002

כמו הלהיט שלה "You Oughta Know", השיר הזה מוצא אלניס מוריסט שרה על אהבה לשעבר. היא מעולם לא גילתה על מי השיר או על מה, אבל אישרה כי חשבה על בחורים ספציפיים. "ידיים נקיות" מרמז על מערכת יחסים עם גבר מבוגר שהיה מעין מורה רוחני בשבילה ("אתה סוג של בן חסות שלי ויום אחד תגיד שלמדת את כל מה שאתה יודע ממני"). למוריסט היו יחסים פיזיים רבים עם גברים מבוגרים כשהיתה נערה. היא התחילה לכתוב שירים ולהקליט כשהיא היתה רק בת 10. היא היתה בת 16 כשהאלבום הראשון שלה, "אלאניס", יצא בקנדה, ובמהלך הזמן הזה היא היתה מוקפת תמיד על ידי גברים מבוגרים שעבדו איתה והובילו את הקריירה שלה. אלאניס מצאה עצמה נמשכת לרבים מן האנשים האלה. היא מצאה יותר עניין אינטלקטואלימאשר בני גילה הצעירים. ה"תמיד הרגשתי שאני מבוגרת הרבה יותר מכפי גילי הכרונולוגי"

Ironic From Jagged Little Pill 1995

האירועים המתוארים בשיר (גשם ביום החתונה שלך, פקק תנועה כאשר אתה כבר מאוחר וכו '), הם לא דוגמאות של אירוניה. אירוניה היא שימוש במילים כדי להעביר המשמעות המילולית ההפוכה שלהם משמעות הפוכה ממה שנאמר בפועל. היא עוקצנית ולעגנית. ההצהרה האירונית האמיתית האמיתית בשיר הזה היא: "כשהמטוס התרסק הוא חשב 'טוב, זה לא יפה' … "סרקזם הוא דוגמה לאירוניה, והמחשבה הזאת, כמובן, היתה סרקסטית. בסוף השיר, אלניס אומרת שלחיים יש דרך מצחיקה לעזור לנו – למרות כל הדברים הרעים שאנחנו צריכים לעבור. הדברים הרעים עוזרים לנו להגיע לאן שאנחנו הולכים, וזה אירוני. Ironic הוא מן הסתם השיר המצליח ביותר של מוריסט. (מקום 4 בארה"ב 11 בבריטניה)

Thank U From Supposed Former Infatuation Junkie 1998

מוריסט כתבה את השיר אחרי שנה של שנה וחצי של פרישה מפעילות מוסיקלית, אחרי סיבובי ההופעות ב- 1995 ו – 1996 כדי לקדם את Jagged Little Pill. השיר הוא התגובה של מוריסט לרגשות הסותרים שהיו לה לאחר הצלחה. בהופעה ב- VH1, היא הסבירה: "הרגשתי שאני חיה בתרבות שאומרת לי, שאני צריכה לחפש את עצמי כל הזמן כדי להרגיש את האושר החמקמק הזה. והשגתי הרבה ממה שהחברה אמרה לי להשיג ועדיין לא הרגשתי שלווה. התחלתי לחקור כל דבר, והבנתי שלמעשה הכל אשליה. זה היה מפחיד, כי כל מה שהאמנתי בו התמוסס מולי, סוג של מוות. לכן הפסקתי, עצרתי בפעם הראשונה, והיתה לי תחושה של חמלה עצומה על עצמי קודם, את תחושת החמלה שידרתי לכולם סביבי וגם כמות גדולה של הכרת תודה שמעולם לא הרגשתי לפני כן. הרגשתי צורך לכתוב את השיר הזה, 'Thank U,' כי הייתי צריך להביע עד כמה זה מרגש וכמה מפחיד, למעשה הדרכים להגדיר מי אנחנו".

הסרטון מראה את אלניס שר בעירום באמצע רחוב ריק. שערה מכסה את שדיה, ומפשעתה מוסתרת באופן דיגיטלי. כדי לצלם את הסרטון סגרו קטע שלם של רחוב.

You Oughta Know From Jagged Little Pill 1995

השיר הזה הוא מסר מאקסית למאהב לשעבר. מוריסט סיפרה כי השיר הוא על אדם מסוים, אבל אותו אדם לא יצר קשר איתה, וכנראהאינו יודע שהשיר קשור אליו. מוריסט אמרה שהיא לעולם לא תגלה מי זה, בדיוק כפי שקארלי סיימון עשתה עם "אתה כל כך גאה".

השמועה אמרה כי מדובר בשחקן Dave Coulier, שמוריסט יצאה איתו זמן מסוים. זה קרה בשנת 1992, כאשר אלאניס היתהבת 17 או 18 והוא בן 32 או 33. השיר זכה בגראמי עבור Best Rock Song וב- Best Female Rock Vocal. האלבום

Jagged Little Pill זכה בגראמי גם עבור אלבום הרוק הטוב ביותר ואלבום של השנה. יכמו ברוס ספרינגסטין ו U2, מוריסט הגיעה להישג של שני פרסי גראמי – עבור שיר הרוק הטוב ביותר ואלבום הרוק באותה שנה.