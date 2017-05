להיטו הראשון של זמר הסול וילסון פיקט (1941-2006), מהשירים שהכניסו אותו לפנתיאון של מוזיקת נשמה, הרית'ם אנד בלוז והרוקנרול. ובאמת, פיקט חצה על גבולות הז'אנרים בשירתו המלווה בצרחות, ריקודיו החושניים, שחצנותו ותכניו המיניים של שיריו. פיקט הפך אגדת סול. בוא התקבל בברכה למשכן Rock And Roll Hall Of Fame בשנת 1991. את השיר הזה כתב בשיתוף עם סטיב קרופר, מי שכתב רבים מלהיטי חברת Stax. קרופר ניה גיטריסט בלהקת ההקלטות של Stax הלא היא "בוקר טי והאם ג'יז" – Booker T. and The MGs.. אחרי השיר הזה זכה פיקט לכינוי "The Wicked Pickett"" – פיקט המכושף. השיר השתלב בפסקול הסרט The Commitments בשנת 1991.

I'm gonna wait ’till the midnight hour

That's when my love comes tumbling down

I'm gonna wait ’till the midnight hour

When there' no one else around

I'm gonna take you girl and hold you

Do all things I told you in the midnight hour

I'm gonna wait till the stars come out

See them twinkle in your eyes

I'm gonna wait ’till the midnight hour

That's when my love begins to shine

You're the only girl I know

Really love you so in the midnight hour

