זאגר ואוונס , In the Year 2525

מאז הגיע שיר הסיינס פיקשן הזה למקומות הראשונים בארה"ב ובבריטניה, חלפו 48 שנה. אנחנו מתקרבים ל-2525, ואפשר לקבל תחזית גם לשנת 3535 – אז לא תצטרך לומר אמת או שקר. כל מה שתחשוב או תאמר נמצא בגלולה שלקחת באותו יום. בשנת 4545 לא תזדקק לשיניך או עיניך, לא יהיה לך מה ללעוס, אף אחד לא יביט עליך. בשנת 5555 – זרועותיך ישתלשלו לצדדים, לרגליך לא יהיה שימוש, מכונה תעשה זאת בשבילך. בשנת 6565 – אינך צריכה בעל ואתה לא צריך אישה. אתה תבחר את הבן וגם את הבת שלך מתוך צינור זכוכית ארוך. בשנת 7510 אלוהים מגיע מתבונן מסביב ומחליט כי הגיע יום הדין. ב-8510 ינענע ראשו הענק ויחליט אם ההוא מרוצה מהמקום בו נמצא האדם או יקרע אותו ויתחיל הכל מחדש. בשנת 9595 – קשה לדעת אם אדם יהיה בחיים. הוא לקח כל מה שהארץ הזאת יכולה לתת והוא לא מחזיר כלום.

2525 הוא סיפור עתידני קודר, שיר יוצא דופן מאוד, השיר הארוך ביותר מכל שיר אחר באותה שנה (1969) אבל שהה בפסגה של 1969 יותר מכל שיר אחר. השיר שיקף את החשש של מפני הבאות על רקע התפתחות הטכנולוגיה: הוא התבסס בראש המצעד שבוע לפני הנחיתה על הירח של אפולו 11.

זה היה הלהיט היחיד של צמד הפולק-רוק, דני זאגר וריק אוואנס מנברסקה. הסינגל הבא שלהם "Mister Turnkey" כבר נכשל במבחן מצעדי המכירות. ב-1971 הוציאו את האלבום השלישי והאחרון שלהם.

In the year 2525

If man is still alive

If woman can survive

They may find

In the year 3535

Ain't gonna need to tell the truth, tell no lie

Everything you think, do and say

Is in the pill you took today

In the year 4545

You ain't gonna need your teeth, won't need your eyes

You won't find a thing to chew

Nobody's gonna look at you

In the year 5555

Your arms hangin' limp at your sides

Your legs got nothin' to do

Some machine's doin' that for you

In the year 6565

You won't need no husband, won't need no wife

You'll pick your son, pick your daughter too

From the bottom of a long glass tube

In the year 7510

If God's a-coming, He oughta make it by then

Maybe He'll look around Himself and say

Guess it's time for the judgment day

In the year 8510

God is gonna shake His mighty head

He'll either say I'm pleased where man has been

Or tear it down, and start again

In the year 9595

I'm kinda wonderin' if man is gonna be alive

He's taken everything this old earth can give

And he ain't put back nothing

Now it's been ten thousand years

Man has cried a billion tears

For what, he never knew

Now man's reign is through

But through eternal night

The twinkling of starlight

So very far away

Maybe it's only yesterday

Writer/s: RICHARD LEE EVANS

Zager And Evans - In The Year 2525

