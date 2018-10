לולה מארש בחרה קאבר לאחד הלהיטים הגדולים של שנות השישים. זה הדואט היחיד של האב פרנקי ובתו, ננסי שהגיע אי פעם לראש מצעד ה – 100 בארה"ב. כנ"ל – בבריטניה. מקום ראשון ב-1967. השיר נכתב על ידי הפזמונאי קרסון פארקס, אשר הוציא את השיר יחד עם השותפה המוזיקלית שלו גייל פוט באלבומם San Antonio Rose. שיצא בתחילת 1967. ננסי סינטרה הקליטה את השיר עם אביה לאחר שהוא האזין לגרסה של קרסון וגייל. הדואט של יעל שושנה כהן וגיל לנדאו הוא גרסה השומרת על קוי המתאר של המקור בקווים הרמוניים עדינים, ועם זאת מרעננת בעיבוד מעורב כלי מיתר וכלים חשמליים. השניים אינם מתפארים באנטרפרטציה חדשנית נועזת, אלא דווקא בגרסה ענוגה, נעימת הליכות, רגישה ובהירה. הנוסטלגיקנים, שמתרפקים על המקור יצביעו בעד.

**** הדואט הוקלט במיוחד לתוכנית "Better call Saul". מפיקי התכנית פנו ללהקה בבקשה להקליט את הקאבר במיוחד לעונה החדשה של הסדרה, לפרק הנושא את שם השיר. הביצוע של לולה מארש הושמע בפרק השביעי של הסדרה, ששודר ב 17.9

**** גרסאות כיסוי: רובי וויליאמס וניקול קידמן החזירו את השיר הזה לראש המצעד בבריטניה ב-2001. וויליאמס התרשם מהמופע של ניקול קידמן בסרט המוזיקלי "מולן רוז". הוא פגש אותה בלוס אנג'לס והציע לה את הדואט. הם החליפו את הקסם הנחמד של הסינטראס במשהו חושני יותר. הגרסה שלהם שודרה 25 פעמים ברדיו BBC 2 משך שבוע אחד, שיא של 7 ימים לתחנה. מוכרת הגרסה אהרוני וגידי – "כמו שנינו" – פרומו לסדרה "המסע המופלא" בתרגום אהוד מנור. גרסאות נוספות לשיר בעברית: מתי וסויאן כספי, יצפאן ויעל בר זוהר.

