האלבום הרביעי של ליקה לי עושה שימוש בצלילים אלקטרוניים כמו גם בראפ כדי לבטא כאב שברון לב (השיר Two nights), מהשירים המלודיים המיוחדים שלה באלבום. So Sad So Sexy מציין שובה של לי למוזיקה לאחר לידה ומות אמה. נדמה כאילו חוותה כישוף יצירתי. החושניות המוזרה הנובעת ממנו מעובדת יפה לסינת' פופ, תחום חדש עבור לי, הזמרת-יוצרת -מפיקה השוודית המסקרנת, ולזכותה ייאמר כי היא מצליחה להתחמק מקלישאות. "סוף עמוק" “Deep End” בקצב מידטמפו מציג את התעוזה של ליקה לניסויים מויסקליים. זה שונה מכל מה שהיא הוציאה עד היום. ליקה מעדנת את המוסיקה שלה בביטוי יחסים בינה ובינו, והשימוש מוסיקת סינתיסייזרים מעניק לה אוריינטציה של אמנית אינדי-פופ במרחב מוסיקלי חדש. לי מבינה איך לנצל את האווירה האלקטרונית לטובתה, בהפקה מלוטשת. בשיר הפותח Hard Rain היא עושה שימוש אפקטיבי בווקודר (סינטיסייזר קולי) כקונטרסט לקולה הגבוה. אין באלבום אחידות ברמת השירים, אבל בדבר אחד אין ספק – לאורך האלבום עוברת תחושה מיוחדת של אושר מריר, ממש תואם את שם האלבום – sad&sexy.

Hard Rain, Deep End, Two Nights, Last Piece, Jaguars In the air, Sex Money Feeling Die, So Sad So Sexy, Better Alone, Bad Woman, Utopia

וידיאו: Hard Rain

Lykke Li So Sad So Sexy

דירוג: