היתה איזושהי תחושת דג'ה וו – ששמעתי את הזמר הזה ואת המוסיקה הזו בעבר. זוהי רק תחושה. שמו (שלפני שם הבמה "מונדו קוזמו") Josh Ostrander, ג'וש אוסטרנדר, יליד פילדלפיה, כיום – לוס אנג'לס. אלבום ראשון, מזכיר להקה כמו Spiritualized בשיר מרומם נפש כמו Shine הנפתח בצליל גיטרה אקוסטית, את האינטונציה של בוב דילן בשיר כמו Hold On to Me ואפילו את U2 בשיר Higher, ועדיין, למרות ה"קפיצות" הסגנוניות, המונדו קוזמו נשמע לגמרי מיוחד בהגשת ה – soulful האמוציונאלית שלו בשיר חזק כמו Automatic, מסוג השירים שירימו קהל ענק באצטדיון.

טקסטים? לא זרם התודעה הביזארי ישכנע להגיע לאלבום הזה , אבל בלי טעימות אי אפשר:

"Stick with me Jesus through the comin' storm/ I've come to you in search of something I have lost/ Shine down a light on me and show a path/ I promise you I will return if you take me back"

"היצמד אלי ישו דרך הסערה הקרובה/ באתי אליך בחיפוש אחר משהו שאיבדתי/ האר את האור עליי להראות נתיב/ אני מבטיח לך שאחזור אם תיקח אותי בחזרה" (בשיר Shine)

The best days of all my lives were spent dreaming of the afterlife" "הימים הטובים בחיי היו כשחלמתי על העולם הבא". (השיר Plastic Soul)

