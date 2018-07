יש שירים שמכילים בתוכם את כל עומק העצב שבלהתאהב, גם אם מדובר באהבה שלא תוכננה, ואולי במיוחד כזו. "את יכולה להיות שלי שלא במתוכנן/לבחור לחיות את חיי/ את יכולה להיות האחת שאני תמיד אוהב. את יכולה להיות מי שמקשיבה/ לחקירות העמוקות ביותר שלי/ את יכולה להיות האחת שאני תמיד אוהב".

הסינגל החמישי מאלבום הבכורה של מיוז מוצא את הזמר הראשי מאט בלאמי חוצב פיסות מלבו השבור והפצוע כשהוא שר על אהבה פתאומית לא מתוכננת. בלאמי הסביר איך נוצר שיר האהבה הזה: "השיר על הנערה הזו, נכתב באולפן אחרי שיחת טלפון איתה, קראנו לזה 'לא מכוון' כי היא באה משום מקום. לא התכוונתי שזה יקרה, כל הרגשות האלה שהתעוררו לנערה הזו".

*** Showbiz הוא אלבום הבכורה של להקת הרוק הבריטית מיוז. האלבום יצא לאור בשנת 1999. חלק משירי האלבום עוסקים בקשיים שעברו על חברי הלהקה בשנים שקדמו לפריצתם. אלבום זה זכה למעמד של אלבום פלטינה בבריטניה.

You could be my unintended

Choice to live my life extended

You could be the one I'll always love

You could be the one who listens

To my deepest inquisitions

You could be the one I'll always love

I'll be there as soon as I can

But I'm busy mending broken

Pieces of the life I had before

First there was the one who challenged

All my dreams and all my balance

She could never be as good as you

You could be my unintended

Choice to live my life extended

You should be the one I'll always love

I'll be there as soon as I can

But I'm busy mending broken

Pieces of the life I had before

I'll be there as soon as I can

But I'm busy mending broken

Pieces of the life I had before

Before you

Writer/s: MATTHEW JAMES BELLAMY

Muse - Unintended

דירוג: