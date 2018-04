מה השתנה האוסף הזה מ"קול הג'אז 1"? – שהוסיפו לו דיסק שירים עבריים. האם אלה שירי ג'אז? במונחים של מוסיקת הג'אז לדורותיה – התשובה שלילית. רוב שירי הג'אז הפופולאריים, אלה שנקראים "סטנדרטים" (רבים מבימות מחזות הזמר של ברודווי) , אינם מתכתבים עם השירים הישראלים. השירים כאן אינם מהז'אנר הזה, אינם קלאסיקות ג'אז ישראליות, במקרה הטוב – בעלי touch ג'אזי. לא כל צליל סקסופון הופך שיר לג'אז. אין שום קשר בין "אם רק תבואי בחמש" של שלישיית גשר הירקון וג'אז.כנ"ל – "איך אפשר שלא" של ג'יין בורדו. זהו שיר הוא פופ-פולק. לא ג'אז. עדנה גורן מוגדרת אמנם "זמרת ג'אז", אבל "איש אילם וגבוה" לא נכלל ברפטואר הג'אז שלה. יש כאן שירים בעלי אוריינטציה ג'אזית כמו "סמבה צ'יק" של שם טוב לוי, "יש לי סימפטיה" של שלמה גרוניך בביצוע נורית גלרון, "העיקר זו הרומנטיקה" ששר גידי גוב בלחן ועיבוד ביג באנד של של יוני רכטר. אלון אולארצ'יק הוא לטעמי יותר ג'אזיסט ממוסיקאי פופ, אבל "נערה במשקפיים" הוא לאו דווקא השיר שמייצג אותו מהבחינה הזו. כנ"ל "זה כל מה שיש" – פוטנציאל של סטנדרט. ל"דודה הגידי לנו כן" העתיק של יוסף גולנד יש מגע חזק של סווינג בעיבוד משה אושרוביץ. רק רימונה פסרנסיס וסטו הכהן בסיום יוצאים מבסיס של ג'אז עם "לא ביום ולא בלילה". אני מבין את השיקול השיווקי להוציא שירים ישראלים באיצטלה של ג'אז, אבל אם כבר אסופת ג'אז ישראלי מקורי – יש אוצרות של נגנים והרכבים ישראלים שראויים ליותר משלושה דיסקים. מה שכאן – זו אסופה לעוד תוכנית של "ארבע אחר הצהריים", ולא "ממיטב הקלאסיקות" של הג'אז.

דיסק הג'אז הבינלאומי – הוא ג'אזי במהות, מגוון בלהיטים מ – In The Mood בביצוע תזמורת הסווינג של גלן מילר, דרך Take The “A” Train עם תזמורת דיוק אלינגטון, The Cat של נגן אורגן ההמונד ג'ימי סמית', I Get A Kick Out Of You בנגינת צ'ארלי פרקר, בלוזט הואלס עם נגן המפוחית טוטס טילמנס ועד שירי נצח כ – Smile עם נט קינג קול ו – Lover Man עם שרה ווהן, Love For Sale עם בילי הולידיי ו – Stormy Weather עם דיאנה וושינגטון. אלה פיצ'ג'ראלד האגדית שרה באינטימיות מופתית – Misty. ואיך אפשר בלי What A Wonderful World עם לואיס ארמסטרונג. רבים מהקטעים מוכרים כנעימות פופולאריות כשהדגש הוא מלודיה והרמוניה ידודותיים למשתמש.

על רקע זה בולטת הכללתם של נגני הג'אז הישראלים למשפחת כהן: ענת כהן בדואט עם הגיטריסט הברזילאי Marcello Gonçalves ואבישי כהן אחיה, החצוצרן הנפלא ב – I Fall In Love Too Easily עם קרן אן (שירה) וג'רלד קלייטון (פסנתר). אם ג'אז ללא חנופה מיינסטרימית – אלה שני הקטעים האלה. מכל מקום, אני מעדיף את הדיסק הזה על פני דיסק השירים הישראלים, שאינו קוהרנטי ל"קול הג'אז הזה", התוכנית המצויינת שנערכה שנים רבות ע"י דני קרפל ז"ל.

