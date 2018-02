"אופ דה וול" Off the Wall הוא אלבום פריצת הדרך של מייקל ג’קסון, שמיצב את דרכו האומנותית, והפך מכוכב ילדים לסמל הגדול ביותר של מוזיקת הפופ. האלבום, שיצא ב-1979, הוקלט כשג'קסון היה רק בן 20, הוא נמכר בלמעלה מ -20 מיליון עותקים ברחבי העולם, 8 מיליון מהם בארה"ב. הוא הוליד ארבעה להיטים גדולים וזכה לשבחים אוניברסליים על ידי מרבית המבקרים. האלבום הופק על ידי קווינסי ג 'ונס והכיל שירים שנכתבו ע"י על ידי פול מקרטני, רוד טמפרטון, סטיבי וונדר, דיויד פוסטר וכמובן ג' קסון עצמו. עכשיו, כמעט 40 שנה מאז יציאתו , Off the Wall עדיין יוצא במהדורות חדשות, לאור הביקוש שלו.

"עשיתי בלדות עם האחים שלי, אבל הם ממש לא התלהבו". מיייקל מתכוון בין השאר, ללהיט שובר הללבות "היא יצאה מחיי", שיר שבהקלטתו מייקל נשבר ואשכרה בכה. מצד שני אסור כמובן להתעלם מהשירים הקצביים באלבום – "Don’t Stop Till You Get Enough", שנחשב אז דאנס הכי עדכני. ובסך הכול, אלבום של סול מלודי, דאנס מקפיץ. התגלמות של השילוב האופטימאלי בין כישרון ענק (למלודיות) ומוסיקה שחורה מודרנית, כשלתוצאה הסופית שותף גם הממפיק והמעבד קווינסי ג’ונס, שהמשיך איתו גם ל-.Thriller

האלבום הראשון שמציג את ג'קסון כשילוב אופטימלי של יצירה וביצוע ללא תלות בקונספט של חברת המוסיקה השחורה מוטאון שעמדה מאחורי ארבעת אלבומי הסולו הקודמים שלו.

Off the Wall השפיע על אמנים עכשוויים רבים ממדונה עד ג'סטין טימברלייק. למעשה, הוא מציג את ג'קסון אחד האמנים המשפיעים ביותר בכל הזמנים.

Track Listing: 1. Don’t Stop ‘Til You Get Enough 2. Rock With You 3. Workin’ Day and Night 4. Get on the Floor 5. Off The Wall 6. Girlfriend 7. She’s out of My Life 8. I Can’t Help It 9. It’s the Falling in Love 10. Burn This Disco Out

She's Out Of My Life

Michael Jackson - Of The Wall

דירוג: