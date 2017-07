בשיר Global fear נגה ארז שרה: "הפחד הגלובלי מוביל אותנו לארץ אחרת/ זה זורק אותנו אחד אחד, אחד אחד/ הפחד הגלובלי מניע אותנו במסלול צר/ סופר אותנו זה אחר זה, בזה אחר זה/ נשימה היא בלתי אפשרית/ אני חושבת שאני עומדת להתעלף, להתעלף". אקטואלי? – ברמות. השיר נפתח בחריקות אלקטרוניות, צליל של הזיה. קולה המאנפף של ארז משדר את המחנק בהפקה תואמת. שיר סהרורי שגורם לתחושת כאוס נפשית הנובעת מחיים בצל הטרור.

ב – Off the Radar, "מתחת לרדאר", ארז מציעה מוסיקה אלקטרונית עכשווית בניסיון לשדר מסרים סוציו פוליטיים על רקע מציאות קשה. ארז עושה שימוש בצליל ובקצב כדי להביע דברי שבוערים בבטנה.

המוסיקה של ארז היא ניסיון לייצר תחושה פיזית להיבטים שלה על המתרחש. Dance While You Shoot הוא דאנס רועש וזועם על פעולות הרסניות של מי שהכוח נמצא בידיים שלהם.

That’s it, I finally lost my patience

I gave my health too many medications, it's over

You’re done, you’re gone, you’re gonna pay

Hey, I got my ticket, mission accomplished

I won’t miss you, won’t diss you for killing my people

Taking my money, wasting my chances for sanity

But can you dance while you shoot?

את Pity, שיר שנכתב כתגובה על אונס נורא של אשה שהתפרסם ברשתות החברתיות, היא הפכה לדרמה אלקטרונית בקצב מארש בטון נכאים סרקסטי, שהופכת מטונאלית לא-טונאלית בהפקה הרפתקנית נועזת. מה שנשמע "מהפכני" – הוא יישום מדויק של מאווייה המוסיקליים בתרכובת של צלילים אנלוגיים ודיגיטליים תוך הקפדה על הקונטקסט. ארז והמפיק אורי רוסו מעמיסים קולות על גבי צלילים מבלי שהתוצאה הסופית תישמע מעומעמת ומבולבלת, אלא יוצרת את האווירה התואמת. ארז יצרה אלבום תזזיתי, מלא חיוניות, לכיד, חדשני, חד ובהיר, שעוסק בעולם מבוהל, מאויים, המקיף אותה, כשהיא נמצאת מתחת לרדאר.

**** משהו מכונן קורה במוסיקה האלקטרונית היוצאת מישראל. אחרי שצפיתי בקליפ של Pity, עשיתי עליה גוגל על נעה ארז. ארז, כך מתברר, כבר אינה נמצאת מתחת לרדאר (כך נקרא אלבומה החדש – "מתחת לרדאר"). המאמר הראשון שקפץ היה של מגזין המוסיקה הבריטי החשוב NME (ניו מיוסיקל אקספרס), וכך נכתב על נגה: מעט מאוד אמנים עושים מוסיקה אלקטרונית כל כך מרשימה וחשובה כמו זו של נגה ארז". המאמר מזכיר את הסינגל הראשון שלה – ‘Dance While You Shoot’ היה שיר מחאה זועף על מדיניות הממשלה על אזורי העוני של תל-אביב. השיר השני שיצא בקליפ השני Pity נכתב על רקע אונס הצעירה במועדון "אלנבי 40", והוא עוסק במאבק האשה על הזהות שלה בעולם גברי ובשאלה מתי היא בוחרת להשתמש במודע בנשיות שלה ומתי היא נופלת קורבן לניצול. מה שהסעיר את נועה היתה העובדה שאנשים צילמו את התקיפה בסמרטפונים והעלו את הסרטונים לרשת.

נעה ארז הופיעה עם שלומי שבן כמופע פותח ולאחר מכן הצטרפה אליו לקדמת הבמה, כאשר במקביל הופיעה עם מופע הסולו שלה (בליווי רן יעקובוביץ' בתופים) ועבדה על אלבום הבכורה שלה. נגה נבחרה להופיע בפסטיבל פרימוורה, במשחקים האולימפיים בריו ובפסטיבלים שונים ברחבי אירופה.

הסינגל הראשון אותו הוציאה, Dance while you shoot , יצא בבכורה עולמית במגזין – loud and quiet. פרט ל – NME שהכתירה כאחת היוצרות המבטיחות ל-2017, התארחה לסשן לייב באולפנים של Nylon , הגיעה לעמוד הבית של billboard.

לאחר הוצאת הסינגל הראשון יצאה ארז לסיבוב הופעות בלונדון, ברלין, פריז וניו יורק, ואישרה את השתתפותה בפסטיבלים יוקרתיים כמו פרימוורה ו- SXSW.

הקליפים המצוינים שלה הם פרי שיתוף הפעולה עם במאי הוידיאו ‘Zhang + Knight’

שירים: Balkada, Dance While You Shoot, Toy, Instruction, Pity, Quiet One, Worth None' Global Fear' Hit U, Off The Radar, D+Side Effect, Muezzin, Noisy, a hit is a hit, Junior

וידאו 1: Noisy

וידיאו 2: Pity

