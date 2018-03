היא לא הצעצוע שלו, היא תכריח אותו להביט בה כשהיא רוקדת עם הבובות שלה. היא תראה להם, שהצעצועים הותיקים ינצחו את "נביאי הזמן המודרני". מישהו אומר לוונדר וומן שלנו: "אל תשכחי "את אלוהית" והסטיופיד בוי שראה בך צעצוע עוד יתחרט. טקסט של משחקי מילים שלא עושה לי כלום, אבל כמו שאומרים: כשיש מטרה, מעמידים את כל האמצעים, גם אם הם תפורים בתפרים מלאכותיים.

הטילו על נטע ברזילי, זוכת "הכוכב הבא לאירוויזיון" להגיש חביתה מוסיקלית מקושקשת עם קולות של תרנגולת, מבטא מולטי קולטי, קטע מלודי, קטע דאנס סוער. בהאזנה ראשונה הרגשתי חוסר נוחות. מאז ומתמיד שנאתי שירי אירוויזיון שהם יותר גימיקים משועשעים מאשר מוסיקה. גם השיר של נטע ברזילי הוא קודם כל גימיק מצועצע, לאו דווקא במובן השלילי של המילה. המטרה מקדשת. הושקעה כאן מחשבה כדי ליצור מוצר מקורי מותאם לאופי ה"שמח" של התחרות, צעצוע מוסיקלי ממוקד הצלחה, מלווה קליפ צבעוני מהוקצע ומושקע (של קרן חכמה), שמנסה לנצל את הייחודיות של נטע ברזילי כזמרת יוצרת, להמציא משהו חדש ולעוף עם הרוחות האופנתיות המנשבות מכיוון מפיקי המוסיקה, הנחשבים ל – "modern-time preachers".

אני רואה אירוויזיונים עשרות שנים, ועדיין לא גיבשתי תפיסה – מהו המתכון הבדוק לזכייה. נדמה לי שכותבי השיר הזה ומפיקיו מרגישים בכיוון הנכון. יכול להיות. יש תחושה כזו באוויר, ועם זאת אני עדיין חש שלא בנוח, כלומר אוחז בהנחה שגימיקים מצועצעים אינם מנצחים. אשמח לאכול את הכובע, כלומר להתבדות.

Look at me, I'm a beautiful creature

"I don’t care about your "modern-time preachers"

Welcome boys, too much noise, I will teach you

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey!

Hey! My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: