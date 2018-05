רק אלוהים יודע, מה הוא היה עושה בלעדיה. בריאן וילסון, מי שעמד בראש להקת "נערי החוף" – הוא שכתב את השיר עם טוני אשר. אשר היה מעורב ביצירת האלבום Pet Sounds, אחת הקלאסיקות הבולטות בפופ, בו נכלל השיר, שהיה שונה בטקסט שלו משירי הלהקה עד אז עסקו בנערות על חופים שטופי שמש וגלישה על גלים. השם God Only Knows הוא שעשה אותו חריג. וילסון קיבל תחילה רגליים קרות. הוא חשש כי הרדיו לא ישמיע שיר שבו מוזכר שם אלוהים עם אהבה בשר ודם.

הממנגינה וההרמוניות האופייניות ל"נערי החוף" ניצחו. השיר נחשב קלאסיקה ברפרטואר של הלהקה, אך הגיע רק למקום ה-39 בארה"ב ב-1966, אולי מפני שהוא יצא כבי-סייד, וכן – גם הזכרת שמו של אלוהים לא ממש עזרה ל"נערי החוף" בתחנות הרדיו השמרניות. בבריטניה השיר הגיע למקום השני במצעד המכירות.

בריאן וילסון תכנן לשיר סולו בשיר הזה, אבל לבסוף החליט כי קולו של אחיו, קארל, מתאים יותר. "חיפשתי עדינות ומתיקות לשיר, ואחי היה האיש הנכון. גם קול", סיפר בריאן. צליל הקרן היער שנשמע בשיר נוגן ע"י אלן רובינסון, שניגן בפסי קול רבים של סרטים.

ג'ון לנון ופול מקרטני סיפרו כי השיר הזה וכ שירי האלבום Pet Sounds השפיעו עליהם לכתוב את "Here, There And Everywhere".

I may not always love you

But long as there are stars above you

You never need to doubt it

I'll make you so sure about it

God only knows what I'd be without you

If you should ever leave me

Though life would still go on, believe me

The world could show nothing to me

So what good would livin' do me

God only knows what I'd be without you

God only knows what I'd be without you

Writer/s: WILSON, BRIAN DOUGLAS / ASHER, TONY

The Beach Boys - God Only Knows

