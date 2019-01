משירה אינטימית כמעט חרישית עוברת סיון טלמור לזעקה עצומה. הקונטרסט חזק. מציג את מורכבות הסיטואציה האישית. יש לה משימה לשדר לב שבור, נשמה מוטרפת. הקונטרסט מייצר את הדרמה. זה אכן שיר עצוב. משרטטת בדיוק רב את התחושה המערב דכאון ופחדים. הטקסט אינו עוסק בעניינים קונקרטיים שעברו עליה, אלא בעיקר בתחושות. המוסיקה היא סייסמוגרף רגשי אמין – המלודיה, ההרמוניה, העיבוד שמעניק למילים רובד אווירה אפרורי. מאז שסיון טלמור עברה לאנגלית, היא עברה מטמורפוזה כמעט בכל רכיב של המוסיקה שלה. הרבה יותר קרובה לעצמה, מוסיקה בנתיב המאוד עצמאי שלה – שמשקפת יצירתיות אותנטית. לשיר מתלווה קליפ אנימציה מהיפים שראיתי השנה – מסע הזיה בארץ רפאים/ חלומות בדילוגים אל האינסוף. אם לתרגם סופת רגשות להנפשה מעין מטאפיזית – זה הסרטון הזה. שיר וקליפ שמקרינים השראה הדדית מופלאה.

השיר ישתלב באלבומה הבא של סיון טלמור – Immigrants of Lace

בימוי קליפ: Karni&Saul

It's my sad, sad sad heart/ That tore us apart

It's my bad, bad bad mind/ That kept us behind

It's my mad, mad mad soul/ That made us un-whole

It's my restless eyes/ That always looked outside

Cause it's my heart/ That was already broken from the start

It's my heart/ That was already broken from the start

It's my sore ,sore sore core/ That made me just want more

It's my shame… shameless fear/ That made me see it clear

Cause it's my heart/ That was already broken from the start

It's my heart/ That was already broken from the start

Sivan Talmor - Sad Heart

