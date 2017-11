בשלב מסוים בקריירה שלהם, זמרים רבים חושקים באלבום "סטנדרטים", שירים שחלקם נכנסו לספר השירים האמריקני הגדול, הוו חלק מהתהוות הג'אז הווקאלי של תקופת הסווינג, מחזירים לעידן הזוהר של הוליווד. סיל, זמר הסול הבריטי, חשק תמיד באלבום סטנדרטים. חג מולד הוא זמן אידיאלי לאלבומים מהסוג הזה.

התוצאה ממחישה את אהבתו לקלאסיקה של הפופ והג'אז. כשהוא שר I Put A Spell on You המזוהה עם נינה סימון, הוא נשמע יותר זמר Soul בחספוס הקולי שלו. אבל אז בשירים כמו Luck Be A Lady ו – I’ve Got You Under My Skin המזוהים עם פרנק סינטרה, מוכיח סיל שיש לו רישיון להגיע גם לסטנדרטים האלה. העיבודים הם במסורת הג'אז והפופ בשילוב של צליל סווינג של ביג בנד ומיתרים סימפוניים. כששומעים את סיל ב – Love For Sale של קול פורטר, ב – Smile של צ'ארלי צ'פלין, מבינים את העושר הקולי שלו.

סיל עשה כמעט הכל כדי שהפרויקט יישמע מסוגנן ברוח המקור: הוא שיתף את הפסנתרן רנדי ולדמן שניגן בזמנו עם פרנק סינטרה ופול אנקה, את גרג פילדס שתופף עם התזמורות של קווינסי ג'ונס וסטיבי וונדר וגם את דאג למפיק מצוין כמו ניק פטריק (טינה טרנר, מרווין גיי) ולמעבד כריס וולדן ואפילו לטכנאי הקלטות מיומן בצליל הזה – דון מוריי. לאוהבי פופ-ג'אז ווקאלי בטעם נוסטלגי – יש מקום להתרפקות.

Luck Be A Lady

Autumn Leaves

I Put A Spell on You

They Can’t Take That Away From Me

Anyone Who Knows What Love Is

Love For Sale

My Funny Valentine

I’ve Got You Under My Skin

Smile

(I’m Beginning To See The Light (featuring The Puppini Sisters

It Was A Very Good Year

The Nearness of You

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow