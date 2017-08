"תמשיכי לברוח, תמשיכי להסתתר, יום אחד אני אהיה האחד/ שישכנע אותך/ הו יה, שאני אהיה האיש שלך"

המפיק-אמרגן כריס בלקוול חיפש זמר שחור לשיר הזה, אבל ערב אחד הוא שמע את הקול הנפלא של סטיב ווינווד בפאב "גולדן איגל" בברמינגאהם", ובו במקום נחתים אותו ואת להקתו, שכללה את אחיו מאץ', המתופף פיטר יורק והגיטריסט ספנסר דיוויס. ההרכב, שהוקם ב-1963, התבסס על בלוז וריתם אנד בלוז. הם ניגנו שירים של בלוזיסטים כמאדי ווטרס וסוני בוי ויליאמסון והקליטו את Dimples של ג'ון לי הוקר. בלקוול ייבא מג'מייקה את אמן הסקא (סגנון מוזיקלי קצבי שהתפתח בג'מייקה בסוף שנות ה-50 ומשלב בתוכו יסודות מהמנטו והקליפסו יחד עם צליל של רית'ם אנד בלוז אמריקאי.) וילפרד "ג'קי" אדוארדס להופעות באנגליה והציג אותו בפני הלהקה. אדוארדס השמיע להם שיר סקא – "Keep On Running". סטיב ווינווד עיבד אותו בסגנון רוק בנגינה על הפסנתר. אחיו מאף ווינווד עשה שימוש בגיטרת פאז בהשפעת "(I Can't Get No) Satisfaction של הרולינג סטונס.

ספנסר דיוויס: "ב-1966 תחנות הרדיו בארה"ב התחלקו ל"שחורות" ו"לבנות". את השיר הזה שידרו תחנות "שחורות". עד אז כמעט אף אחד לא ראה תמונה של הלהקה, וכאשר השדרנים תחנות הנ"ל ראו שמדובר בארבעה בחורים לבנים, הם סילקו את השיר מרשימות השידור שלהם"…

Keep on running, keep on hiding

One fine day I'm gonna be the one

To make you understand

Oh, yeah, I'm gonna be your man.

Keep on running, running from my arms

One fine day I'm gonna be the one

To make you understand

Oh yeah, I'm gonna be your man.

Hey, hey, hey

Everyone is talking about me

It makes me feel so sad.

Hey, hey, hey

Everyone is laughing at me,

It makes me feel so bad,

So keep on running

Keep on running, running from my arms

One fine day I'm gonna be the one

To make you understand

Oh, yeah, I'm gonna be your man

Writer/s: JACKIE EDWARDS

Spencer Davis Group - Keep on Running

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: