מה הוא רואה לה בעיניים? לא מעט. עומר נצר מנסה לתת לעיניו לראות לה בעיניים. הוא רואה שם גבר ללא נועם, ללא חיוך. הגבר שהיא השאירה מאחור. "אני אוהב אותך כמו את הויסקי שלי" אמור להאיר את מהות היחסים המסובכים שנבעו מהבלגנים שלו. הסוף נשמע כמו התרצות של הפי אנד. – "עכשיו זה השיר שלך" גלולה ממתיקה לסיום עם ה"נה נה נה נה", שנשמע מייד אין נשוויל. עומר נצר הוא בלוזיסט קאנטרי שקולו הצרדרד הולך לפניו. האוריינטציה של נצר יותר אמריקנית מזו של זמר כמו דני ליטני, ניסיון להישמע רוק אותנטי ששורשיו נטועים שם, ונדמה לי – בלי פוזה. האיש דובר אמת.

הבלדה העוסקת בהשתקפות של מבטים, עשויה היטב מכל בחינה – המנגינה, העיבוד הפונקציונאלי, ההבעה המהוקצעת. הדרמה נבנית בצורה אפקטיבית. זה שיר שיכול להיכנס בקלות לרשימת עשרת הגדולים במצעד הקאנטרי של הבילבורד.

קליפ – בימוי ועריכה: איה זך, צלם: אמיל מושילוב

I’m looking into your eyes / And see the man

I’m looking into your eyes / And see the man without a grace

I’m looking into your eyes and see / The men without a smile

I’m looking into your eyes and / See the man you left behind

I love you like I love my whiskey / I love you like you love me too

You said “no more” to love another / But you’re gone to love him

Like I love you

I’m looking into your eyes/ And see the girl

I’m looking into your eyes / And see the girl that was friend

I’m looking into your eyes and see the girl that

Never lied

I’m looking into your eyes I wish /To hold you for a wile

I was so scared/ I was so nervous when you go

I never said a word / I never meant for this

And now this is your song / Na ma ma

