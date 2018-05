להתאהב בפוסט מאלון, הראפר מטקסס, החל מהשיר הפותח Paranoid. "פרנואיד" הוא שיר הפתיחה באלבום החדש: מאלון מפרט את ספקותיו לגבי ביטחונו ובטיחותו על רקע הצלחתו. הוא מרגיש כאילו אנשים יכולים לתמרן אותו בשל תהילתו והונו, והוא מתחיל לנקוט באמצעי זהירות נוספים כדי להגן על עצמו.

Never know when someone comes and tries to take my life/ I've been sleepin' with the 45 like every night/ In the whip I pray to God I don't see flashin' lights/ God damn, they right behind me/ And I wake up everyday/ I wake up every day/ With this anxiety/ And they know where I stay/ Got "Malone" on my plates/And they followin' me/ Two hundred bands under the floor of the kitchen/ A little more up in the walls and the ceilin'/ Even family and friends started switchin'/ Ever since I got that check, seen ’em itchin'

"Rockstar"' הוא הסינגל הראשון מתוך האלבום (השני שלו) השיר כולל שורה של האורח ראפר 21 סאבאג ', ההפקה היא של Tank God ו-לואיס בל (אשר שותף גם בהפקת הלהיט "Congratulations"). למעשה, זוהי גרסת "סקס, סמים, רוק אנד רול", ביטוי לתרבות הפופ, המאפיין את אורח החיים של של כוכבי רוק. האמירה הופיעה בשיר של איאן דורי מ -1977, "סקס וסמים ורוק אנד רול". המתאר סגנון חיים של כוכב הרוק בנוסח הקלישאה ל "לחיות מהר, למות צעיר". הוא מתייחס לדמויות בהיסטוריה של הרוק כמו בון סקוט, ג 'ים מוריסון מ"הדלתות", כאשר הרוקסטאר השליך טלוויזיות דרך חלונות בתי מלון. "כל אחי שאפו את הגז הזה, עישנו כמו ראסטה".

Fuckin' with me, call up on a Uzi

And show up, name them the shottas (-tas)

When my homies pull up on your block

They make that thing go grrra-ta-ta-ta (ta, pow, pow, pow)

"Shottas" הם גנגסטרים, אשר אתה מגייס לבצע אלימות. המונח הפך פופולרי בעקבות סרט ג'מייקני באותו שם מ- 2002, דרמה על שני צעירים המעורבים בפשע המאורגן בקינגסטון, ג' מייקה ומיאמי.

שני שירים שאני מסמן: "Psycho" feat. Ty Dolla $ign העוסק בחוויות מילדותו (הגיע למעמד פלטינה בארה"ב) והסינגל "Candy Paint", שמתייחס לעושרו והצלחתו. גם ב- Better Now הוא מתייחס להווה לעומת העבר: " לא משנה כמה חיי השתנו, אני ממשיך להסתכל אחורה על ימים טובים יותר", הוא שר.

מאלבומי הראפ הטובים ביותר ששמעתי מעודי. פוסט מאלון מצא את הדרך לספר סיפור בלי לתת לקצב ולפוזה להשתלט על המוסיקה. פוסט אמר בעבר שהוא לא ראפר, ואני נוטה להסכים איתו, הוא מצליח לגעת בז 'אנרים שונים באלבום הזה, שהוא הרבה מעבר לראפ שכיח.

“Paranoid” “Spoil My Night” feat. Swae Lee “Rich & Sad” “Zack and Codeine” “Takin’ Shots” “rockstar” feat. 21 Savage “Over Now” “Psycho” feat. Ty Dolla $ign “Better Now” “Ball For Me” feat. Nicki Minaj “Otherside” “Stay” “Blame It On Me” “Same Bitches” feat. G-Eazy & YG “Jonestown (Interlude)” “92 Explorer” “Candy Paint” “Sugar Wraith”

Post Malone Beerbongs & Bentleys