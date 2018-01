דפי היח"צ מגלים שמאז אלבום הבכורה Behind the Light, עבר פיליפ פיליפס, הסינגר סונגרייטר מג'ורג'יה אירועים, שהשפיעו על על יצירת האלבום הזה. לא ברור מה עבר עליו, אבל לפי הבלדות המלודיות, יש כאן זמר ששר ממקומות רגשיים אישיים אותנטיים. זוכה "אמריקן איידול", עונה 11, הוא זמר סופט רוק מובהק. בהפקה החדשה בולט בשירים אחדים הדגש על עבודת הגיטרה הדינמית כמו ב"מיילס" – הסינגל המוביל באלבום, טקסט נדוש על רצון לברוח עם אהובה מפני שטירוף אופף אותך בכל מקום. כשפיליפ שר את השיר, הוא מצליח לשכנע, שהתחושה שלו אותנטית.

Right now I need an escape

From this gravity that holds me down

We gotta leave here today

Cause insanity is all around

לרומנטיקנים יש כאן שיר ממיס – “Dance With Me", בעל משמעות מיוחדת לפיליפס. הוא כתב אותו לאשתו לריקוד הראשון בחתונה. (פוטנציאל לשיר חתונות.) מצד שני Love Junkie כמו טורף את הקלפים. פיליפס מחליף הילוך לסאונד רוק פאנקי עוצמתי, ניגוד מוחלט לשיר הקודם.

I want you, want you come and chain me

You know what I'm addicted to

No need to let the good vein change me

'Cause I'm a junkie for you

Love junkie, love don't gain

גם אם השירים נשמעים לעיתים פופ מיינסטרים צפוי, פיליפס שר אותם ממקום כן ומתכוון. אני מדבר על שירים כמו “Sand Castles” העוסק במאבק החיים. אלמנט הפולק ברוק של פיליפס קיים ב"המסתורין שלה", “Her Mystery”, בו הוא חושף את תחושת פתיחת הלב למישהי שהוא חש שהיא נועדה לו. כאן בולט צליל של כלי מיתר אקוסטיים. המגמה ה"קלאסית" ניכרת גם בנגינת הצ'לו ב – “What Will Become Of Us”, בו תוהה הזמר מה יקרה לאחר הפרידה האחרונה שלהם.

האלבום מסתיים עם ב – "Into the Wild", שיר רוק עתיר סאונד של גיטרות חשמליות, מסר זה של אהבה ונאמנות בכל מחיר. המנגינה, ההפקה, הביצוע הנחוש והעוצמתי מבטיחים לפיליפ פיליפס עוד שיר שקורץ לטופ טן.

1. Magnetic

2. Part of My Plan

3. My Name

4. I Dare You

5. Sand Castles

6. Don't Tell Me

7. Miles

8. Dance With Me

9. Love Junkie

10. Her Mystery

11. What Will Become of Us

12. Into the Wild

Phillip Phillips – Miles

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: