היא אחת מזוכות תחרויות הריאליטי בארה"ב. ההבדל בינינו ובין ארה"ב, שמי שזוכה שם – סיכוייה להפוך סופרסטאר גבוהים מאוד. כאן – רבים מן הזוכים מתאדים. קארי אנדרווד זוכת אמריקן איידול 2005, מסתמנת כזמרת הקאנטרי המובילה (שניה טוויין נעלמה, טיילור סוויפט כבר אינה קאנטרי) היא צברה שבעה גראמי ומכרה 64 מיליוני תקליטים ברחבי העולם. יש לה עוד שורה של פרסים והישגים של מי שנחשבת אחת התגליות הגדולות של הפופ והקאנטרי גם כיוצרת המשתפת פעולה עם כותבים נבחרים. מילים פשוטות: מלכת הקאנטרי החדשה. היא שותפה לכתיבת 9 משירי האלבום בהפרתו של דיויד גרסיה. האלבום הוא קאנטרי ופופ. אנדרווד היא זמרת של רגש מוחצן, קול חזק מאוד, שמכוונת לרדיו האמריקני הידידותי בבלדות ובשירים קצביים. התחושה שלי אחרי האזנה לחמישה-שישה שירים שהיא לוחצת מדי. מצד שני: זמרות קאנטרי רגילות ללחוץ. גם שיר שמתחיל פחות לחוץ כמו That Song That We Used to Make Love To פוגש את המנעד הגבוה בסולם הקול והרגש שלה.

השיר המדובר ביותר על האלבום החדש של קארי אנדרווד, הוא "הכדור", “The Bullet. הזמרת מפתיעה בהתייחסות לנזק שהשימוש בכלי נשק מביא לארה"ב. “You can blame it on hate or you can blame it on guns” אבל “But mamas ain’t supposed to bury their sons", שרה אנדרווד בכוונה גדולה. זה צעד אמיץ: אוהדי מוזיקת הקאנטרי נוטים להיות שמרניים ומעניינים אותם יותר אקדחים מאשר נעליים.

"אהבה זוכה" הוא ההמנון לבני אדם דואגים זה לזה, בקריצה לקהיל הלהט"ב. קולו של אנדרווד מטפס ומטפס, ובכל פעם שאתה חושב שהיא הגיעה לשיאה, היא נוסקת גבוה יותר. אחד השירים הטובים באלבום הוא שיר סקסי, אמביוולנטי "לשתות לבד" “Drinking Alone” . קולה נושא כאב, געגועים וגועל עצמי.

באלבום האולפן השישי שלה, קארי אנדרווד נטלה כמה סיכונים פוליטיים צנועים בלי לשנות את הסגנון שלה. היא יודעת במה היא טובה בו, ו – Cry Pretty מלאה בשירים שמייצבים את מעמדה כאחת הזמרות הפופולריות בעולם. אינה ממציאה שומדבר חדש. גם כך, לפעמים המוכר והמנחם הוא בדיוק מה שאתה צריך.

1 . Cry Pretty

2. Ghosts On the Stereo

3. Low

4. Backsliding

5. Southbound

6. That Song That We Used to Make Love To

7. Drinking Alone

8. The Bullet

9. Spinning Bottles

10. Love Wins

11. End Up With You

12. Kingdom

וידיאו: Cry Pretty

Carrie Underwood - Cry Pretty

