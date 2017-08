השיר הוא אחת הבלדות היפות של קולדפליי. מתוך האלבום Parachutes השיר מתאר אדם שמתפקח מאוחר מדי, כשהוא מבין שהכניס עצמו לצרה שאיננו יכול לצאת ממנה. הוא מבין כי כדי לממש דבר, הוא פגע באדם בצורה קשה, והוא מנסה להתנצל. בסיפור מאחורי השיר נמצא מרטין צ'מפיון, המתופף של קולדפליי. כריס מרטין, זמר הלהקה, חשב כי התזמון שלו בתיפוף גרוע וגורם לבלגנים בזמן החזרות. שאר חברי הלהקה לא חשבו כך ודרשו ממרטין להתנצל בפני המתופף ולהחזירו ללהקה.

לשיר נוצרו שני קליפים. המקורי הוא הקליפ הבריטי בבימוי סופי מילר, המציג את הלהקה בסצינה במערב הפרוע. כריס מרטין, הזמר, משחק בדמות שבוי הקשור לכיסא בתוך מחסן. הקליפ השני – האמריקני בויים ע"י טים הופ, מציג את חברי הלהקה בסרטון מצויר בשני ממדים, כשהם נלכדים בסופת טורנדו. הקליפ הזה זכה בפרס על בימוי קליפ בחלקות פרסי הוידיאו של MTV בשנת 2002.

כאמור, השיר נכלל ב- Parachutes, אלבום הבכורה של קולדפליי, שהגיע לראש מצעד מכירות האלבומים בבריטניה עם פלטינה משולשת ונשאר בעשיריה הפותחת משך 33 שבועות. בארה"ב הגיע האלבום רק למקום ה-51 במצעד האלבומים.

Oh no I see

A spider web it's tangled up with me

And I lost my head

And thought of all the stupid things I said

Oh no what's this

A spider web and I'm caught in the middle

So I turned to run

The thought of all the stupid things I've done

And I never meant to cause you trouble

And and I never meant to do you wrong

And ah well if I ever caused you trouble

Oh no I never meant to do you harm

Oh no I see

A spider web and it's me in the middle

So I twist and turn

Here am I in my little bubble

Singing out

I never meant to cause you trouble

And I never meant to do you wrong

And ah well if I ever caused you trouble

And oh no I never meant to do you harm

They spun a web for me

They spun a web for me

They spun a web for me

Writer/s: JEFFREY BHASKER, NATALIA NOEMI CAPPUCCINI, TEDDY NATALIA NOEMI SINCLAIR

Coldplay - Trouble

