הילדים בבריטניה מריצים את קלווין האריס ודואה ליפה לפסגת המכירות. המפיק הסקוטי והזמרת הבריטית. טקסט? נו באמת. נשיקה אחת היא הכל. אני נראית כמו כל מה שהיית זקוק לו. ליפה חמה חמה חמה. דוגמנות, מיליוני עוקבים באינסטגרם. אפילו עיתון הרוק NME לקח אותה בחשבון כשהעניק לה איזה תואר שהכניס אותה לרשימת המבטיחים. מוסיקה אפ טמפו, דיפ האוז, אלמנטים של ניינטיז, מזכיר את הגרוב ארמדה. כתבו עליה "הסטייל אייקון של ימינו". ככה מנסחים משפטים שלא אומירים כלום או שלמעשה הם אומרים משהו לעורכי מגזיני האופנה שהזמינו אותה לשערים. אחד הסינגלים הלוהטים של ליפה נקרא New Rules. השיר הזה אינו קובע חוקים חדשים. קלווין הריס מריח שוק, אבל לא מייצר מהפכים, והסטייל אייקון של ימינו תפציץ את הקיץ ותימוג באביב.

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Fallin' in love with me

Possibilities

I look like all you need

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: