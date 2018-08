רגינה ספקטור כתבה שיר על אהבה, המתבסס על הסיפור המקראי של שמשון ודלילה, שבספר שופטים. שמשון איבד את כוחו העצום אחרי שדלילה גילחה את ראשו. בשיר, ספקטור עושה שימוש אישי בסיפור כדי להראות איך היא מרגישה. אחרי שהיא עשתה משהו כל כך נורא לאהוב שלה, הוא נשק לה עד אור הבוקר ואמר לה שהיא עשתה בסדר. זה מראה מצב של סליחה ללא תנאים שיש לך עבור מישהו שאתה אוהב.

המילים, "ספרי ההיסטוריה שכחו עלינו והתנ"ך לא הזכיר אותנו" הוא רעיון האומר, שהם אינם מיוחדים: אהבה יכולה "לפגוע" בכל אדם בכל עת, והעובדה שהם אינם אנשים מופלאים אינה מפחיתה מהרגשות שלהם, כי אהבה אינה מבחינה בין סוגי בני אדם.

כינו את רגינה ספקטור "נסיכת הפופ האלטרנטיבי". אני מוכן לאמץ, הגם שאין לי מושג מה זה אומר. מה שאפשר לומר בלי להסתבך במטפורות. היא זמרת פסנתר ייחודית, מסוג הסטורי טלרס, בין טורי איימוס לקייט בוש, שמחברת קברט לרוק, נגינה מאוד אנרגתית-סינקופית בקלידים, הבעה תיאטרלית, גם פופ אינטימי. חיה את השירים שלה.

יש לה כמעט את כול מה שמחפשים בזמרת. הקרבה האישית לשיר, היכולת לקרב את המאזין לאינטימיות שלה, הטיפול התיאטרלי בטקסט, שינויי הטונים. זמרת של צבעים עזים, מוסיקלית להחריד, והפסנתר שלה מצלצל נפלא.

היא אינה מסתירה את יהדותה ואת המוצא הרוסי שלה. The Prayer of François Villon, הוא שיר של המשורר-זמר הרוסי בולט אוקודז'בה, מהמתנגדים הגדולים של המשטר הקומוניסטי. ברוסיה בעידן הטרום פרסטרויקה. העידן של ספקטור בארה"ב החל בעקבות Begin to Hopeשיצא ב-2006. האלבום חשף סינגר-סונגרייטר ייחודית, מורכבת. מהאלבום ההוא ממשיך לככב השיר Samson בהופעותיה,

You are my sweetest downfall

I loved you first, I loved you first

Beneath the sheets of paper lies my truth

I have to go, I have to go

Your hair was long when we first met

Samson went back to bed

Not much hair left on his head

He ate a slice of wonder bread, and went right back to bed

And history books forgot about us and the Bible didn't mention us

And the Bible didn't mention us, not even once

You are my sweetest downfall

I loved you first, I loved you first

Beneath the stars came fallin' on our heads

But they're just old light, they're just old light

Your hair was long when we first met

Samson came to my bed

Told me that my hair was red

Told me I was beautiful, and came into my bed

Oh, I cut his hair myself one night

A pair of dull scissors in the yellow light

And he told me that I'd done alright

And kissed me till the mornin' light, the mornin' light

And he kissed me till the mornin' light

Samson went back to bed

Not much hair left on his head

He ate a slice of wonder bread, and went right back to bed

Oh, we couldn't bring the columns down

Yeah, we couldn't destroy a single one

And history books forgot about us

And the Bible didn't mention us, not even once

You are my sweetest downfall

I loved you first

Writer/s: REGINA SPEKTOR

