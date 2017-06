בגיל 72 רוד סטיוארט עדיין משחק אותה סופרסטאר. זה לא הדימוי. זה הוא. כמעט לא השתנה מההופעה לפני 7 שנים בהיכל הספורט בת"א. אותם הפנים, אותו לבוש אולד פאשן מצועצע, אותו שיער קוצני, אותן תנועות שעשו אותו למה שהוא לאורך חמישים שנות קריירה, אותו הקול המחוספס שמחבר אותו עם מקורת ה – R N B והשפעות ה – Soul, וזה עדיין הקסם של הצעיר המתהולל ששר Da Ya Think I'm Sexy?,

לא יודע אם סקסי, אבל אל תדברו איתו על זקנה. הזמר הבלונדיני לנצח, מושא הערצתן של נשים בשנות השבעים, נותן שאו כאילו מחובר לשני בלוני חמצן. האיש עדיין מסוגל לאיזה ספרינט על הבמה. רגליו הדקיקות אינן מגלות שום סימני האטה, מסייעות לו להוציא לפועל כמה שיותר להיטים גדולים כדי לגרום לים של סלולריים להנציח.

מה לעשות, שבלתי אפשרי לדחוס את כל השירים האהובים לשעה וחמישים דקות. כשהוא מתיישב בחליפה צהובה בשורה אחת עם נגניו –הופך סטיוארט את הקהל למקהלה גדולה. אלה הלהיטים שבשבילם כולם הגיעו לפארק. מגיש אותם בהתלהבות ובנמרצות כאילו הקריירה שלו עדיין תלויה בהופעה האחרונה.

מה זה? מופע אולד סקול ואולד פאשן במיטב המסורת. במהלך השנים, סטיוארט ניסה הכל מפולק, דיסקו ועד רוק, ניו וייב ועד שירי הג'אז (סטנדרטס) של ספר השירים האמריקני. בהופעה שומעים הרבה צליל קלטי, קישוט יפה לשירים. רשימת השירים מלאה בקאברים: – טום וויטס (Downtown Train), קט סטיבנס (The First Cut is the Deepest), ואן מוריסון (Have I Told You Lately)

מה אנחנו מצפים מבחור בן 72 שלוקח את החיים הכי בקלות? אחרי כמעט חמישים שנה על הבמה, סטיוארט יודע לאן להוביל את ההצגה שלו. Some Guys Have All the Luck . עם הכושר הגופני והחיוניות שלו, הוא אחד מהם.

השובבות והקלילות שלו אינם יכולים לכת עם עומק אמוציונאלי. סטיוארט גם אינו יכול בלי האלמנט הבידורי, בלי ההופעה הגנדרנית, בלי לסובב את המקרופון שלו כמו חרב של סמוראים ובלי לבעוט כדורי רגל חתומים בחתימתו, אקט מסורתי בהופעותיו. המאושרים שתפסו הצטלמו ללא הפסקה. איזה אושר.

סטיוארט נהנה מתמיכה של נגנים מצוינים ביניהם ג'ימי רוברטס האדיר על סקסופון, שמוסיף ממד של ממש לערב. חלק מהצטעצעות – קבוצת נשים מלוות בחצאיות סקוטיות מיני. יפייפיות שמנגנות כינור ומנדולינה. מה לא עושים בשביל עוד גימיק? חברי ההרכב המלווה – מחויטים כמו בשישים.

סטיוארט יודע בדיוק מה עובד על הקהל. זה הקשר הזה עם הקהל שממשיך להיות המרכיב העיקרי בעשור השביעי שלו כמו גם להיטי נצח כ- Sailing שהוא בחר לשיר בדואט רגשני עם ריטה כדי לקחת את הישראלי המתרפק בשבי ולסיים את המופע ללא הדרן (מה קרה?). בעשור החמישי של הקריירה שלו, רוד סטיוארט ממשיך להיות אחד השאומנים האטרקטיביים על במות הרוק, מיושן מעט, אבל מהסוג שהטוב הוא חלק מהישן (ולהיפך), אם להשתמש בקלישאה.

צילום: מרגלית חרסונסקי

Soul Finger – Intro Having a Party Sam Cook Cover This Old Heart The Persuaders Cover Tonight Is The Night Maggie May Forever Young Rhythm Of The Heartg Rhythm of My Heart Can't Stop Me Now You Wear It Well Baby Jane Sweet Rock And Roller Downtown Train – Tom Waits cover The First Cut Is the Deepest – Cat Stevens Cover Ooh La La – The Faces Song You're in My Heart I Don't Want to Talk About It – Crazy Horse Cover Have I Told You Lately – Van Morrison Cover River Deep, Mountain High – Ike & Tina Turner Cover Da Ya Think I'm Sexy? Sailing with Rita – The Sutherland Cover

This Old Heart

Tonight Is The Night

Sailing עם ריטה

גלריה

