לפי אתרי האינטרנט, בעשר השנים האחרונות יצאו לפחות 10 אוספי "להיטים גדולים" של שירלי באסי, מה שמראה שבביקוש לקטלוג העבר של הזמרת אין פיחות. לא מזמן, יצא לה אלבום רמיקסים!

אבל נדמה לי, ש"אלה חיי" הוא בכל זאת אוסף הלהיטים השלם ביותר. באסי היא מסוג זמרות ה"איזי ליסנינג" שתמיד עוררו בי משהו. געגוע, זכרון. היא מקושרת לשלושה סרטים של ג'יימס בונד, למיוסיקלים, למוסיקה של סרטים. היא עשתה הרבה גירסאות כיסוי, בין השאר ל"הציתי בי אש" של הדורס, ל"מישהו" של הביטלס "אם תעזוב" (ה מה קיטה פה") של ז'ק ברל, וכולם נמצאים כאן. השניים האחרונים הם לטעמי פסגת הביצועי שלה.

רשימה 22 שירים שפורשת קשת הבעות שנעה מהרומנטי ועד המלודרמטי. אם בילי הולידיי מסמלת זמרת בלוז ושרה ווהן ג'אז, אז באסי היא פופ קלאסי. קריירה עשירה שמתפרשת על פני ארבעים שנה. שיר כ"כל עוד הוא נזקק לי" הוקלט ב-1960, וזה טון אחר – טון מהעבר – לעומת שירתה ב"יהלומים לנצח" שהוקלט ב-1971.

מול עיבודי המיתרים הנשפכים בסגנון הישן, יש עיבוד אחד שעומד בפני עצמו: "ההסטוריה חוזרת" שבאסי הקליטה ב-1997 בסאונד עכשווי, במקצב סול/פאנקי. זוהי לא באסי אחרת, אבל בהחלט מצויינת בחיבור לאווירת המועדון העכשוווי.

"גולדפינגר", NEVER NEVER NEVER, לאב סטורי, "אני שאין לי כלום", "מה עכשיו אהובי" הם עוד מקבץ קלאסיים שעשו את באסי למה שהיא. שנים דיברו בלגלוג על זמרת הקיטש, האובר מופקת, אבל האוסף הזה מראה את כל הפנים המוסיקליות של מבצעת בעלת איכויות, שידעה להפוך הקיטש לקלאסיקה.

Diamonds Are Forever

History Repeating

Big Spender

( Kiss Me Honey Honey (Kiss Me

Moonraker

Something

For All We Know

Never, Never, Never

Light My Fire

I Who Have Nothing

(Where Do I Begin (Love Story

As I Love You

(I'll Get By (as Long as I Have You

Climb Ev'ry Mountain

As Long as He Needs Me

(You'll Never Know (Just How Much I Love You

What Kind of Fool Am I

If You Go Away

What Now My Love

Goldfinger

The Greatest Performance of My Life