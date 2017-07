התעוררה בבוקר, תחושה שלא חשה בעבר, משהו שחסר לה, נתקפה פחד. זיכרון שמקונן. עדיין חולף בראשה. "הלכתי לאיבוד בתוך חלום/ שהיה יכול להיות מציאות/ הלכתי לאיבוד בברלין/ כשהתקשרתי אליך/ באת אלי בשנתי/ ואז השמים האדימו והלכתי הביתה/ כי כל מה שרציתי זה להיות לבד" מה בדיוק עבר עליה? זרם התודעה מתפתל בין עבר והווה, בין זיכרון לחלום.

המוסיקה של שלי ורותם נשארת בתחום ההזיה העדינה. היא הרמונית להפליא, אקוסטית למהדרין. המנגינה מעניקה לסיפור קסם ייחודי. הנרטיב מתפתח מצליל מיתרים בודד בפתיחה ואחדות קולות שמתמזגים ליחידה אחת. כלי הקצב נכנסים בהדרגה כדי ליצור את המעבר האפקטיבי. הקולות הופכים דרמטיים כדי לבטא סערת רגשות. ואז לקראת סיום, חוזרים למהלך העדין של פתיחת השיר. העיבוד הזה יכול להילמד בבתי ספר למוסיקה. הוא משרת נכון אווירת השיר ואת התפתחות הנרטיב. שיר שהוא יופי צרוף של צלילים, מסוג של מוסיקת פולק שחסרה בשנים האחרונות.

This morning I got out of bed

With a void inside my head

I've never felt before

Something simply wasn't there

And I was terribly scared

I'm just no good no more

You cross my mind from time to time

When I try to find a rhyme

You get a decent use

I keep your memory on my shelf

And this is how I give myself

My fair share of abuse

A crazy rumour the I heard

Said you turned into a bird

Inside a golden cage

And in the lobby of a strange hotel

Where you were kept under a spell

The guests would tell your age

And I'm just a helpless little girl

Who got trapped inside your world

I still remember what it felt like

To share a cigarette with you that night

Though it meant nothing at all

And as you spread your wings and try to fly

Suddenly you found out your eyes won't cry

I don't know what i've been doing here all this time

I don't know what i've been doing here all this time

Sit down and stand up

Take my hand and walk with me

Eyes straight and head up

And don't you say a word to me

I was saving all my sins

To confess to you

I was lost inside a dream

That could not come true

I was lost in east Berlin

When I contacted you

You came to me in my sleep

And then the sky turned red and I went home

‘Cause all that I wanted was to be alone

**** הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה של שלי לוי ורותם פרימר. הן הכירו בתיכון כשלמדו באותה כיתה, וחברו סביב אהבה משותפת למוסיקה. הן התחילו לעשות חזרות במרתף ביתי, תחילה על קאברים לשירים שאהבו, ומהר מאוד עברו לחומר מקורי. מתוך נקודת המפגש והזמן הקריטית הזאת צמחה חברות ושותפות מוזיקלית ייחודית. בגיל 17 הן החלו להופיע עם השירים שכתבו. הן הוציאו אי.פי ״Shores Between״ ושני סינגלים בהפקת תום דרום. בין שיתופי הפעולה שלהן – נעם רותם, אליוט ורם אוריון. השתיים משיקות אלבום בכורה ראשון בהפקה עצמית.

