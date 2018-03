גבסו/ GaBso שר על יחסיות בהיבטים שונים על מושגים ומצבים בחיים. כל אחד ותפיסתו, עולם הערכים שלו. למעשה, כל מה שיוצר חיים על הניגודים שבהם, שמובילים עד למצבי קיצון. למילים יש כח רב היכול לחרוץ גורלות לחיים ומוות. הכל נמצא בראש. גבסו שר את התובנה בהתכוונות גדולה, ברגש עצום, בלחן, בקצב שמשדרים נפלא את הנרטיב שבשיר. השיר מתפתח מפסנתר מינורי בעיבוד שעושה שימוש בגוונים של צליל קלאסי ואלקטרוניקה ובמעבר מתוחכם שהופך אותו ליצירה בזעיר אנפין.

מה שאתה מכנה אשליה אני קורא חיים/ מה שאתה קורא חיים אני קורא אשליה/ מה שאתה מכנה הצלחה/ אני קורא כישלון/ מה שאתה קורא עקשנות אני קורא אומץ/ למה שאתה מכנה זעם אני קורא תשוקה/ למה שאתה קורא נתיב בחזרה אני קורא לזה דרך ראשית

התאם את עצמך למילון שלי/ כי אין שום צד אחר לפרוש הזה, למרות שאתה אומר/ הכל בראש שלי, בתוך הראש שלי, הכל בתוך הראש של/ יאני אומר הכול בידי, בידי, כל בידי

What you call illusion I call it life

What you call life I call it illusion

What you call success I call it failure

What you call Tenacity I call it brave

What you call furious I call it passion

What you call back lane I call it mainstream

Adjust yourself to my dictionary

‘Cause there is no other side to this penny, even though

You say

It's all in my head, in my head, all in my head

I say

It's all in my hand, in my hand, all in my hand

What you call manners I call it shyness

What you call certificates, rank, id s and classes

You see degrees I see stairs

You see coincidence I see secrets

What you call waste I call it worth

What you call lost I call it home

You say

It's all in my head, in my head, all in my head

I say

It's all in my hand, in my hand, all in my hand

Do you believe in superman

Are you ready to be superman

Are you ready to this gold

Are you ready to be king

This is for the broken dreamers

Don’t sign up don’t sign up

This is for the broken dreamers

