במשך יותר משלושה עשורים, מאז אמצע השמונים (הלהקה קיימת מאז 1985) , מציע ההרכב הלא יציב של ה – ג'יהוקס The Jayhawks תערובת אטרקטיבית של שירי פולק קאנטרי מלודיים עשירים. האלבום העשירי Back Roads and Abandoned Motels מרחיב את הרפרטואר של הלהקה ב 11 שירים חדשים שממשיכים את הקו המלודי ידידותי למשתמש, כולם של הפרונטמן גארי לוריס שליקט תשע מנגינות שהוא כתב יחד עם אמנים אחרים, ביניהם Dixie Chicks ו – Jakob, שרובם ביצעו אותם באלבומים שלהם. לשירים האלה,צירף 2 שירים חדשים והקליט אותם בשני סאשנים עם הג'יהוקס. השירים אחד-אחד במיטב המסורת של הפולק האמריקני המודרני מסיימון וגרפונקל ועד צליל בנוסח האיגלס. לוריס עושה שימוש מצוין בקולות חברי ההרכב, ביניהם המתופף Tim O’Reagan ששר סולו בשני שירים ונגנת הקלידים Karen Grotberg.

1. Come Cryin’ To Me

2. Everybody Knows

3. Gonna Be A Darkness

4. Bitter End

5. Backwards Women

6. Long Time Ago

7. Need You Tonight

8. El Dorado

9. Bird Never Flies

10. Carry You To Safety

11. Leaving Detroit

Gonna Be a Darkness live

The Jayhawks - Back Roads and Abandoned Motels

דירוג: