Bell Always – להקה ישראלית, מעלה לספירות שמימיות בבלדת אווירה מלודית נוגה. לפי ה"בלו סקיי" יש כאן הרכב שמצליח לייצר פופ אלטרנטיבי נוגה במינימליזם טקסטואלי די אקראי: השמיים, הכוכבים, הלהבות, הפגישות, ההתאהבות. שחור על לבן – הטקסט הוא די סתמי. המוסיקה מצליחה להנשים אותו בנשימות שמעניקות לנרטיב חיים. העיבוד טוען במתח, הטון המדוכדך משדר את התחושה, הכלים נכנסים כל אחד בעיתו. הצליל המתפתח יוצר התרחשות. צליל הסינתיסיזר בסיום מייצר שכבה שמעבה את האווירה ההזויה. שמעתי משהו בין קולדפליי למיוז, אזורי האסתטיקה הפופית של תחושת הדכדוך העדין. נמתין לדוגמאות נוספות. כהיכרות ראשונה Bell Always מעוררת סקרנות לגבי ההמשך.

ניר צפתי – שירה סינטיסייזר, אלון פרץ – גיטרה, קובי ארוסי – תופים

Once,

in blue sky

I've met you:

A stranger

in blue sky

Once,

in starlight

I've seen you:

A stranger

in starlight

You know, you're forever in my head

Once,

in the flames

you loved me

Deep down

you loved me

Deep down

You know, you're forever in my head

