שנציג את להקת Queen? מיותר לא? הסרט על פרדי מרקורי והלהקה האגדית יגיע בתחילת נובמבר. הוא עוקב אחר העלייה המטאורית של הלהקה באמצעות שיריהם האיקוניים והצליל המהפכני שלהם. אפשר להגיע כבר עכשיו לפס הקול. מומלץ לפני כן לחזור לחזור למובחרים של קווין. "רפסודיה בוהמית" – פסקול הסרט הוא עיסקת חבילה, שחוגגת על המקורי והחדש. "רפסודיה בוהמית" מציע דיוקן קולנועי אנרגתי של להקת הרוק המהוללת, סרט ששנבנה סביב הלהיטים הגדולים של הלהקה, הכולל גרסאות חיות וכמה שירים שעובדו מחדש במיוחד עבור הסרט.

בסרט Rami Malek הוא פרדי מרקורי, אחד הזמרים המדהימים ובים ביותר בכל הזמנים, Gwilym Lee הוא בריאן מיי, Ben Hardy הוא רוג'ר טיילור, Joe Mazzello הוא ג'ון דיקון. 22 השירים בפס הקול הופקו ע"י בריאן מיי ורוג'ר טיילור, שנעזרו בשרותיהם של הטכנאים שהקליטו בזמנם עם "קווין". סוכריה: באלבום קטעי אודיו של הלהקה, שהוקלטו בהופעה האגדית שלה במופע ההיסטורי Live Aid, ביולי 1985 בוומבלי. חמישה שירים לקוחים מההפעה ההיא. אלו הקלטות האותנטיות שלא הוצאו בעבר בגרסאות אודיו.

השידוך בין הקלטות המקוריות לבין והעיבודים החדשים באלבום זה מצוין, קידום אפקטיבי לסרט. הקלטות הלייב אייד של שירים כמו We Are The Champions ו – Radio Ga Ga הם מהרגעים המסעירים של פס הקול. להיטים גדולים של קווין הוכנסו לפס הקול כפי שהוקלט במקור. למשל: Under Pressure בדואט עם דיוויד בואי. השחזור של Love Of My Life שהוקלט לייב בריו – נפלא.

שורה תחתונה: במערכת סאונד טובה – יש יותר מהמלצה חמה לחזור לקווין במהדורת השמע של הסרט החדש. ההצגה אכן נמשכת. The Show Go On.

1. 20th Century Fox Fanfare 0:25

2. Somebody To Love 4:56

3. Doing All Right… revisited (Performed by Smile) 3:17

4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) 3:56

5. Killer Queen 2:59

6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris) 4:38

7. Bohemian Rhapsody 5:55

8. Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon) 4:26

9. Crazy Little Thing Called Love 2:43

10. Love Of My Life (Rock In Rio) 4:29

11. We Will Rock You (Movie Mix) 2:09

12. Another One Bites The Dust 3:35

13. I Want To Break Free 3:43

14. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie) 4:04

15. Who Wants To Live Forever 5:15

16. Bohemian Rhapsody (Live Aid) 2:28

17. Radio Ga Ga (Live Aid) 4:06

18. Ay-Oh (Live Aid) 0:41

19. Hammer To Fall (Live Aid) 4:04

20. We Are The Champions (Live Aid) 3:57

21. Don't Stop Me Now… revisited 3:38

22. The Show Must Go On 4:32

Bohemian Rhapsody” Original Film Soundtrack"

דירוג: